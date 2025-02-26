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Происшествия

Пранк вышел из-под контроля: павлодарец поджег дверь бывшей бенгальскими огнями

Парень , фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 20:07 Фото: pixabay
В канун Нового года 59-летний житель Павлодара решил "подшутить" над бывшей сожительницей, подпалив и измазав краской дверь ее квартиры, сообщает Zakon.kz.

Женщина юмора не оценила и дело дошло до суда. Инцидент случился 31 декабря 2024 года.

Как пояснили в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Павлодара, ранее потерпевшая проживала с мужчиной, но ушла от него после ссоры. Бывший возлюбленный неоднократно предпринимал попытки помириться, однако его старания привели лишь к защитному предписанию.

31 декабря 2024 года женщина обнаружила, что ее входная дверь закрашена краской, внизу имеются черные следы поджога. Камера видеонаблюдения над подъездом зафиксировала момент визита ответчика. По словам последнего, он хотел "подшутить" над экс-зазнобой, поэтому пришел к ней домой, забрызгал входную дверь краской и поджигал дверь бенгальскими огнями.

Вину в содеянном мужчина признал полностью, раскаялся и пообещал возместить причиненный ущерб.

"Обстоятельства совершенного правонарушения подтверждаются протоколом об административном правонарушении, заявлением и объяснением потерпевшей, письменным объяснением виновного. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Павлодара, изучив материалы дела, признал гражданина Б. виновным по части 1 статьи 434 КоАП и наложил взыскание в виде административного штрафа в размере 78 640 тенге", – подытожили в суде.

Постановление уже вступило в законную силу.

За нетривиальное развлечение поплатились и двое иностранцев в Каскелене: их "полуголая вечеринка" не пришлась по душе очевидцам.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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