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В Таразе 32 человека эвакуировали из многоэтажки

В Таразе 32 человек эвакуировали из многоэтажки Фото: Instagram/jambyl_tjd
27 декабря 2022 года ночью в квартире одного из многоэтажных жилых домов в Таразе произошел пожар, из-за чего спасатели эвакуировали 32 человека, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре в квартире на телефон центра оперативного управления силами и средствами поступило в 01:24.

"На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства Специализированных пожарных частей №1 и №2, а также Дежурная служба пожаротушения... Огнеборцы ликвидировали пожар в течение 20 минут и эвакуировали из квартир подъезда 32 человека (шесть из них – дети)".Пресс-служба ДЧС Жамбылской области

В целом, по данным ведомства, в тушении пожара были задействованы 17 человек личного состава и четыре единицы техники.

25 декабря 2022 года сообщалось, что в Усть-Каменогорске пожарные спасли из горящего дома четырех человек.

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Динара Халдарова
Жамбылская область Тараз
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