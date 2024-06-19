Почти 50 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке Алматы
Фото: МЧС РК
В Алматы в одной из квартир многоэтажного жилого дома 19 июня произошел пожар, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в МЧС РК, в квартире горели домашние вещи.
"Огнеборцами были эвакуированы 48 жителей дома, из которых восемь детей, также вынесли трех кошек и собаку. Пострадавших нет, причина устанавливается", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о другом пожаре. 89-летний дедушка пострадал в пожаре в столичном общежитии.
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