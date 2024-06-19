Почти 50 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке Алматы

Фото: МЧС РК

В Алматы в одной из квартир многоэтажного жилого дома 19 июня произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

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