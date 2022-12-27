Астрологи назвали удачные и неудачные дни в январе 2023 года

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Эксперты озвучили даты в январе, которые подходят для благоприятного исхода дел. Есть и другие дни, когда не стоит начинать ничего важного. В новом месяце не будет ни солнечных, ни лунных затмений. Месяц начнется с растущей Луны, что благотворно скажется на новых проектах, сообщает Zakon.

Благоприятные и неблагоприятные дни января 2023 года: Самые благоприятные дни — 2, 5, 9, 10, 19, 20, 25, 30 января.

Хорошие даты — 3, 4, 6, 7, 8, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 31 января.

Нейтральные дни — 1, 11, 12, 13, 14, 28, 29 января.

Не самые удачные дни — 15, 16, 17 января.

Самый неблагоприятный день — 21 января. Даты для успешных дел: Для свадьбы и венчания самыми удачными будут 1, 2, 7, 8, 12, 18 и 19 января.

Для ремонта, уборки и других домашних дел: 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 18 и 20 января.

Для стрижки и окраски волос — 2, 12 и 19 января, а также 3, 4 и 8 января — для посещения салона красоты.

Для смены места работы — 1, 2, 5, 8, 11, 12, 16 и 19 января.

Для путешествий — 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 19 января. Лучше отказаться от действий в это время: Для свадьбы и венчания неблагоприятны: 4, 5, 6, 9, 10, 15 и 17 января.

От ремонта, уборки и других домашних дел лучше отказаться: 3, 4 и 8 января.

Делать стрижку не нужно — 1, 6, 7, 10, 11, 17, 18 и 20 января.

Для смены места работы не подойдут 3, 4, 7, 10, 13, 17 и 18 января.

Остаться дома и никуда не ехать лучше 1, 3, 4, 6, 13, 16, 17 и 18 января.

Любые физические нагрузки следует исключить только 10 января, пишет Ftimes.ru. Эксперты уверены, что 12 первых дней нового года олицетворяют ближайшие 12 месяцев. Каждый день соответствует определенной сфере жизни. Очень важно провести эти дни правильно, тогда это принесет успех и счастье.

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