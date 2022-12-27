Громкий взрыв напугал жителей Усть-Каменогорска

В социальных сетях жители административного центра Восточно-Казахстанской области обсуждают громкий взрыв, который их напугал, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о предполагаемом взрыве от подписчика опубликовали в Instagram-паблике oskemenlive.

Под публикацией жители из различных районов Усть-Каменогорска делятся своими впечатлениями и теряются в догадках, что это могло быть:

"Я ничего не слышала";

"Землетрясение это было";

"В аэропорту слышно было";



" КШТ. 10-й этаж тряхануло";

" Студгородок. Ощутимо было";

"На 45-й тоже ощутили, дом зашатался";

"У нас тряхануло конкретно, ул. Красина";

"Район Арматурный. Тоже слышали, может, землетрясение";



"Я почувствовала. Работаю в здании около площади, аж качнуло".



Более осведомленные устькаменогорцы в комментариях написали, что в карьере "Молодежное" с 13:00 ведутся взрывные работы, которые будут длиться до 17:00. Они призвали всех не беспокоиться.

Нашлись среди комментаторов и те, кто пошутил:

"Я маме такая говорю: "Снег с крыши упал";

"Аяз Ата десантировался в наши края, все нормально";



"Не беспокойтесь, у меня на велосипеде колесо пробило".

Корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДЧС ВКО подтвердили, что на карьере в поселке Касыма Кайсенова производились взрывные работы.

7 декабря 2022 года сообщалось, что астанчан напугал смог, окутавший столицу. Синоптики зафиксировали там превышение предельно допустимых концентраций по нескольким видам загрязняющих воздух веществ. Астана даже попала из-за этого в пятерку городов с самым загрязненным в мире воздухом.