Громкий взрыв напугал жителей Усть-Каменогорска
Сообщение о предполагаемом взрыве от подписчика опубликовали в Instagram-паблике oskemenlive.
Под публикацией жители из различных районов Усть-Каменогорска делятся своими впечатлениями и теряются в догадках, что это могло быть:
- "Я ничего не слышала";
- "Землетрясение это было";
- "В аэропорту слышно было";
- "КШТ. 10-й этаж тряхануло";
- "Студгородок. Ощутимо было";
- "На 45-й тоже ощутили, дом зашатался";
- "У нас тряхануло конкретно, ул. Красина";
- "Район Арматурный. Тоже слышали, может, землетрясение";
- "Я почувствовала. Работаю в здании около площади, аж качнуло".
Более осведомленные устькаменогорцы в комментариях написали, что в карьере "Молодежное" с 13:00 ведутся взрывные работы, которые будут длиться до 17:00. Они призвали всех не беспокоиться.
Нашлись среди комментаторов и те, кто пошутил:
- "Я маме такая говорю: "Снег с крыши упал";
- "Аяз Ата десантировался в наши края, все нормально";
- "Не беспокойтесь, у меня на велосипеде колесо пробило".
Корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДЧС ВКО подтвердили, что на карьере в поселке Касыма Кайсенова производились взрывные работы.
7 декабря 2022 года сообщалось, что астанчан напугал смог, окутавший столицу. Синоптики зафиксировали там превышение предельно допустимых концентраций по нескольким видам загрязняющих воздух веществ. Астана даже попала из-за этого в пятерку городов с самым загрязненным в мире воздухом.