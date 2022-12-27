Семь глав государств провели неформальную встречу в музее в Санкт-Петербурге

В государственном Русском музее в Санкт-Петербурге прошла неформальная встреча глав государств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию Президент Казахстана посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены музейные экспонаты, в том числе редкие произведения искусства.

26 декабря Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. В этот день президент Казахстана встретился с Владимиром Путиным в президентской библиотеке.



