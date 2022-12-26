Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется в Telegram-канале Акорды, глава государства прилетел в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств – участников СНГ.

Борт президента Казахстана приземлился в международном аэропорту Пулково-3.

Фото: Telegram/bort_01



Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев побывал в Алматы, где 23 декабря 2022 года на площади Республики открыл мемориал жертвам январских событий "Тағзым". Позднее Акорда опубликовала видео с торжественного открытия памятника.

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Место установки мемориала "Тағзым" было выбрано не случайно. Комплекс возведен на месте, где в ночь на 5 января произошли трагические события, потрясшие весь Казахстан. Авторы мемориала – казахстанские архитекторы Алексей Ивженко и Гайни Сагидуллаева – рассказали о конструкции.