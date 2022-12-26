Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург

Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург Фото: Telegram/bort_01
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется в Telegram-канале Акорды, глава государства прилетел в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств – участников СНГ.

Борт президента Казахстана приземлился в международном аэропорту Пулково-3.

Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург

Фото: Telegram/bort_01

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев побывал в Алматы, где 23 декабря 2022 года на площади Республики открыл мемориал жертвам январских событий "Тағзым". Позднее Акорда опубликовала видео с торжественного открытия памятника.

Новость по теме

Токаев о январских событиях: Это было время испытаний для нашего народа

Место установки мемориала "Тағзым" было выбрано не случайно. Комплекс возведен на месте, где в ночь на 5 января произошли трагические события, потрясшие весь Казахстан. Авторы мемориала – казахстанские архитекторы Алексей Ивженко и Гайни Сагидуллаева – рассказали о конструкции.

Читайте также

Законы, обращения и более 147 км на самолете: итоги деятельности Токаева за 2022 год

Токаев поздравил участников Чемпионата мира по шахматам, проходящего в Алматы

Белым по черному: архитекторы мемориала "Тағзым" в Алматы рассказали о конструкции

Динара Халдарова
Россия Токаев Касым-Жомарт Казахстан Санкт-Петербург
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Токаев подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Первый канал заменил телеведущих Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева в новогодней программе "Двадцать лет спустя"
Кем заменили Урганта и Нагиева в новогодней программе
Фигуристка Евгения Медведева выступила на Медео
Российская фигуристка Евгения Медведева побывала на "Медео"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления