Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
Как уточняется в Telegram-канале Акорды, глава государства прилетел в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств – участников СНГ.
Борт президента Казахстана приземлился в международном аэропорту Пулково-3.
Фото: Telegram/bort_01
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев побывал в Алматы, где 23 декабря 2022 года на площади Республики открыл мемориал жертвам январских событий "Тағзым". Позднее Акорда опубликовала видео с торжественного открытия памятника.
Место установки мемориала "Тағзым" было выбрано не случайно. Комплекс возведен на месте, где в ночь на 5 января произошли трагические события, потрясшие весь Казахстан. Авторы мемориала – казахстанские архитекторы Алексей Ивженко и Гайни Сагидуллаева – рассказали о конструкции.