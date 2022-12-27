В Казахстане срок ввода обязательных пенсионных взносов работодателей перенесен на 2024 год

Согласно закону "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения" от 26 декабря 2022 года предусмотрен перенос сроков ввода ОПВР, сообщает Zakon.kz.

Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), подлежащие уплате в ЕНПФ, будут осуществляться за счет собственных средств агента и установлены от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления ОПВР, в размере:

с 1 января 2024 года – 1,5%;

с 1 января 2025 года – 2,5%;

с 1 января 2026 года – 3,5%;

с 1 января 2027 года – 4,5%;

с 1 января 2028 года – 5%.

Таким образом, перенос обязательств по исчислению и уплате ОПВР законодательно перенесен с 2023 года на 2024 год с понижением ставки с 5 до 1,5% в первый год уплаты взносов.

Повышение ставки обязательных пенсионных взносов работодателя будет производиться поэтапно на 1% до 2028 года до достижения размера 5%.