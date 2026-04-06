Происшествия

Три человека пострадали из-за взрыва газового баллона в Павлодарской области

Фото: freepik
В Павлодарской области три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в частном жилом доме. Инцидент сопровождался хлопком газовоздушной смеси и последующим возгоранием, передает Zakon.kz.

Как пишет 6 апреля 2026 года издание Павлодар-онлайн, пожар произошел в Аксу. Информацию подтвердили в департаменте по ЧС региона.

"По улице Джамбула в отдельно стоящем частном жилом доме произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Баллон был объемом 10 литров. В коридоре дома загорелись домашние вещи и мебель, потом огонь перекинулся на деревянные конструкции кровли", – сообщили в ДЧС.

Силами подразделений департамента по чрезвычайным ситуациям пожар был оперативно ликвидирован. В ликвидации были задействованы девять человек личного состава и три единицы техники.

В пресс-службе областной станции скорой помощи добавили, что в результате инцидента пострадали три человека: женщины 1970 и 1972 годов рождения, получившие различные ожоги, а также 32-летний мужчина с резаной раной на руке. Их доставили в аксускую городскую больницу.

Ранее сообщалось, что 8 человек пострадали при взрыве газа в одной из многоэтажек Шахтинска.

Канат Болысбек
