На Тайване увеличили срок армейской службы в три раза

Срок службы в армии Тайваня вырастет в три раза, а заработок солдата — примерно в четыре раза, сообщает Zakon.kz.

Президент Цай Инвэнь рассказала о новых условиях призыва и объяснила принятую инициативу исходящей от Китая угрозой, передает Центральное информационное агентство Тайваня.

Ее заявление последовало после ряда совещаний, которые она провела с высокопоставленными чиновниками, где обсуждались вопросы экономики и безопасности.

После 2000 года власти острова постоянно сокращали срок службы призывников, делая основной упор на подготовку контрактников. В 2013 году срок службы по призыву был ограничен четырьмя месяцами.

Новый срок обязательной службы начнет действовать с 1 января 2024 года. Призыву будут подлежать граждане, родившиеся после 1 января 2005 года. Оклад солдата, включая страховку и питание, составит 26 307 тайваньских долларов (около 850 долларов) вместо прежних 6500 тайваньских долларов (211 долларов).

Оборонное ведомство Тайваня за минувшие сутки зарегистрировало в зоне Тайваньского пролива семь кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 71 летательный аппарат. Об этом говорится в ежедневной сводке ведомства с уточнением о том, что 47 единиц военной авиации пересекли срединную линию и приблизились к острову.

Учениям предшествовало принятие оборонного бюджета США. МИД КНР выразил несогласие с документом из-за положений о Тайване. В ведомстве закон назвали провокационным, так как в нем игнорируются факты и при этом допускается "вмешательство во внутренние дела" Китая и "нападки и очернение" компартии.