Землетрясение на Тайване: число погибших увеличилось до 13 человек

Жертвами мощного землетрясения на Тайване стали 13 человек, сообщает Zakon.kz

В субботу 6 апреля местные власти сообщили, что число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего на Тайване, увеличилось до 13 человек, а ранее говорили о девяти погибших и 1011 пострадавших.

По информации Синьхуа была найдена мертвой 21-летняя женщина, которая в момент землетрясения гуляла по парку Тароко в уезде Хуалянь. Еще три человека в парке числятся пропавшими без вести.

Мощное землетрясение произошло в среду в 07:58 близ Тайваня зафиксировали. Затем было еще одно мощное землетрясение магнитудой 6,6. Метеорологи позже сообщили о еще четырех повторных землетрясениях магнитудой до 5,4, которые зафиксированы к востоку от Тайваня. В результате землетрясения разрушены здания в городе Хуалянь. Также в некоторых районах Тайбэя пропало электричество. Метро Тайбэя пришлось остановить на всех линиях. На востоке острова сошел мощный оползень.