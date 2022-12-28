В Катаре комнату, где жил Месси во время ЧМ-2022 решили сделать музеем

В ближайшее время комнату в кампусе Катарского университета, где жил герой мундиаля нападающий сборной Аргентины Лионель Месси превратят в музей его славы, сообщает Zakon.kz

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Как сообщает INC news, комнату под номером B201 сохранят в исходном виде, чтобы её смогли посещать как местные жители, так и туристы.

В комнате Месси находятся две односпальных кровати, письменный стол, кресла, телевизор и диван с подушками.

На двери - нашивка цветов аргентинского флага с надписью "L. Messi".

Как сообщали ранее, капитан сборной Аргентины Лионель Месси вернется к тренировкам своего родного клуба, французского "Пари Сен-Жермен" 3 января

На ЧМ-2022 Месси был признан лучшим игроком, а сборная Аргентины в финальном матче обыграла команду Франции (3:3 и 4:2 по пенальти) и стала чемпионом.



