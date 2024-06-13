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Месси сделал заявление о вопросе участия на ЧМ-2026

Футбол Интервью Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 18:08 Фото: Instagram/afaseleccion
Нападающий сборной Аргентины и клуба "Интер Майами" Лионель Месси в эти дни готовится к участию в Кубке Америки – 2024. И в одном из интервью знаменитый форвард высказался, что не хочет ехать на будущий мундиаль только из-за хорошей статистики, сообщает Zakon.kz.

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Мировое первенство 2026 года по футболу пройдет в трех странах: США, Канада и Мексика. Для Месси будущий мундиаль может стать шестым в его карьере. За всю историю мирового футбола еще ни один игрок не выступал на шести чемпионатах мира.

"Этот хорошо бить рекорды и продолжать достигать успехов. Но я не хочу ехать на ЧМ-2026 из-за этого рекорда. Если буду в форме, я окажусь там, но не ради цифр. Сейчас очень сложно говорить об этом, тем более впереди еще два года. Ничего не могу обещать, все будет зависеть от моего состояния. И прошу всех окружающих не зацикливаться на этом вопросе". Лионель Месси

Но, с другой стороны, Лионель Месси заявил, что "Интер Майами" будет тем местом, где он завершит карьеру.

"Клуб из Флориды будет моим последним клубом, на сегодня я решил так. Люблю играть в футбол, наслаждаюсь всем гораздо больше, потому что понимаю, что с каждым разом у меня все меньше и меньше времени".Лионель Месси

Аргентинец также отметил разницу мундиаля и европейского первенства, как бы отвечая на недавние фразы Мбаппе, что Евро сильнее мирового чемпионата.

"Килиан говорит, что у южноамериканских команд нет такой конкуренции, как у европейцев. Каждый ценит тот турнир, где играет. Чемпионат Европы очень важен, но в нем нет Аргентины, трехкратного чемпиона мира. Отсутствует Бразилия – пятикратный чемпион мира, Уругвай – двукратный чемпион мира. Слишком много чемпионов мира за бортом, чтобы сказать, что Евро – самый сложный турнир. Согласны? На мундиале собраны лучшие команды, все чемпионы мира, как правило, там. Поэтому все хотят выиграть этот турнир".Лионель Месси

Лионель Месси летом 2023 года перешел из французского ПСЖ в "Интер Майами" и 21 июля вывел свою новую команду в капитанской повязке.

А спустя месяц аргентинская звезда отметил свой первый титул в составе этого клуба. 

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