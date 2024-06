Месси сделал заявление о вопросе участия на ЧМ-2026

Акция "ОТКРОЙ EURO’24" с Olimpbet: делай прогнозы на матчи ЧЕ по футболу, копи оборот ставок и получай гарантированные призы, а также участвуй в розыгрыше двух квартир в столице и электромобиля!

Мировое первенство 2026 года по футболу пройдет в трех странах: США, Канада и Мексика. Для Месси будущий мундиаль может стать шестым в его карьере. За всю историю мирового футбола еще ни один игрок не выступал на шести чемпионатах мира.



Но, с другой стороны, Лионель Месси заявил, что "Интер Майами" будет тем местом, где он завершит карьеру.

🚨 Leo Messi: “Inter Miami will be my last club, yes. As of today, it’s gonna be my last one”.



"I love playing football, I enjoy everything much more because I am aware that every time there's less and less"