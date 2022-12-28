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Задержан руководитель филиала АО "Пассажирские перевозки"

Задержан руководитель филиала АО "Пассажирские перевозки" Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении одного из руководителей филиала АО "Пассажирские перевозки" – "Пригородные перевозки", сообщает Zakon.kz.
"Директор филиала акционерного общества подозревается в том, что в период с сентября 2020 года по декабрь текущего года на систематической основе получал денежные средства за действие в пользу поставщика услуг по ремонту пассажирских вагонов и общее покровительство". Антикоррупционная служба

Как отметили в ведомстве, сумма полученной взятки составила более 11 миллионов тенге.

20 декабря подозреваемый задержан и с санкции суда заключен под стражу.

27 декабря стало известно, что задержан глава "Казселезащиты" Карим Кокрекбаев по подозрению в получении крупной взятки.


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