Каким будет 2024 год – прогноз от экстрасенса

Экстрасенс и оккультист Андрей Харрис рассказал, чего ждать от каждого из оставшихся месяцев 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Май

В мае велика вероятность конфликтов и скандалов. Большинство людей могут соприкоснуться с вероломством или подлостью. Возрастает риск столкновения с враждебным отношением или интригами, приводит слова экстрасенса 5-tv.ru.

Но до конца неясно, будут ли эти действия исходить от вас самих, либо вы станете жертвой такого поведения. В любом случае, держитесь подальше от агрессии и держите себя в руках.

Июнь

В июне 2024 года стоит ожидать улучшения ситуации. Жизнь станет спокойнее, все конфликты решатся сами собой. Необходимо проявлять умеренность во всем ради достижения чистоты кармы.

Важно отдыхать, заботиться о здоровье и посвятить время себе. Этот период также благоприятен для зачатия детей.

Июль

В июле мы станем свидетелями важных изменений, а также могут решиться самые сложные вопросы. Однако люди, не обладающие ясностью и скоростью мышления, могут получить "удар судьбы".

Важно строить планы заранее и начать воплощать в июле важнейшие задачи.

Самый опасный день месяца – 15 июля. Произойдет соединение Марса и Урана, энергии огня встретятся с кардинальными вибрациями Урана. Жизнь некоторых людей может разделиться на до и после.

Август

Август будет самым непредсказуемым месяцем, особенно в период с 7 по 14 августа. Одни могут обрести многое, а другие – потерять все. Причем заранее неизвестно, кто в какой группе окажется.

В этот период лучше избегать авантюр и рискованных идей. Стоит посвятить свое время семье и быту. Это благоприятное время для тех, кто давно хотел изменить жизнь или реализовать важное дело.

Сентябрь

Сентябрь начнется с осознания внезапного внутреннего импульса и желания изменить свою жизнь, если вы не сделали этого в августе. В душе возникнет устойчивая потребность двигаться вперед, строить будущее на прочном фундаменте.

Могут начаться изменения в личной жизни, один партнер может "перерасти" другого. Значительно возрастет число расставаний и разводов в мире.

Необходимо быть осторожными и обратить внимание на свою личную жизнь. Чтобы такого не случилось, чаще проводите время с партнером и учитесь его слушать.

Октябрь

В этом месяце всех нас ждут испытания. Коварство, ложь, неискренность – все это будет витать в воздухе. Появится много ситуаций, где истинные намерения будут скрыты или искажены, возможны частые обманы.

Взаимодействия между людьми могут быть фальшивыми. В это время активизируются мошенники и аферисты. Необходимо отложить все важные сделки и крупные покупки на следующий месяц.

Ноябрь

Один из самых удачных месяцев в году. Одинокие люди встретят любовь, а в текущих парах появится гармония и взаимопонимание.

Это второй период в году, когда можно приступать к зачатию детей, выходить замуж, улучшать личную жизнь, ходить на свидания.

Больше общайтесь и будьте открытыми, тогда ваша личная жизнь наладится.

Декабрь

Декабрь принесет большое количество достижений для каждого из нас. Исполнятся сокровенные желания, а долгие труды получат награду. Социальные и карьерные вопросы будут разрешаться лучшим образом.

Этот месяц стоит посвятить деловой жизни. Благоприятный период для поиска работы и большая вероятность получить повышение. В это время любая социальная активность будет приносить плоды.

Ранее астролог Анжела Перл составила прогноз на май 2024 года и заявила, что наиболее позитивные изменения следует ожидать Тельцам, Львам, Скорпионам и Стрельцам.