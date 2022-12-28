Мажилис принял в работу законопроект об утрате Нурсултаном Назарбаевым статуса "Елбасы"

Депутаты Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании палаты 28 декабря приняли в работу законопроект, предусматривающий лишение Нурсултана Назарбаева статуса "Елбасы", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма содержится в проекте закона "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".

Представил его председатель Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов. Он заявил, что данный проект разработан во исполнение поправок в Конституцию, принятых на референдуме, и попросил коллег принять документ к рассмотрению Палаты.



"Данный законопроект разработан в целях реализации изменений в Конституцию страны по итогам республиканского референдума. В частности, законом от 8 июня 2022 года в соответствии с поправками в Конституцию исключен п. 4 ст. 46 Конституции, предусматривающий норму о том, что статусы и полномочия Первого Президента Казахстана определяются Конституцией РК и Конституционным законом. В этой связи законопроектом предусматривается утрата силы Конституционного закона. Предлагаю принять законопроект в работу, прошу поддержать". Арман Кожахметов

16 июня 2022 года в кулуарах Сената Парламента РК глава Минюста заявлял, что Конституционный закон о полномочиях Елбасы Нурсултана Назарбаева будет поставлен на утрату.

9 ноября депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров сообщил, что до конца года закон "О Первом Президенте РК – Елбасы" утратит свою юридическую силу.