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Праздничный салют запустят в новогоднюю ночь в Алматы

Праздничный салют запустят в новогоднюю ночь в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы на Новый год в полночь запустят салют, передает Zakon.kz.

В пресс-службе городского акимата сообщили, что 31 декабря в 20:00 на площади Астана будет организован концерт с участием звезд казахстанской эстрады. 

А после концерта запустят праздничный салют. Он организован за счет спонсорских средств. При его запуске будут строго соблюдаться меры безопасности.

Также с 18:00 до 20:00 концертные программы в рамках Зимнего фестиваля пройдут в каждом районе Алматы.

С 20 декабря Алматы начал по-новогоднему преображаться. Уже нарядили самые популярные локации у горожан. Установили и торжественно зажгли главную елку южной столицы.

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