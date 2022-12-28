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В Карагандинской области 19 вагонов сошли с рельсов

В Карагандинской области 19 вагонов сошли с рельсов Фото: Zakon.kz
28 декабря в 7:45 на станции Карабас участка Караганда – Акадыр в грузовом поезде произошел сход с рельсов 19 вагонов, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в АО "НК "ҚТЖ", жертв и пострадавших нет.

"По предварительным данным, сход произошел из-за заклинивания колесной пары первого зерновоза, принадлежащего частному собственнику. Для расследования обстоятельств случившегося в АО "НК "ҚТЖ" создана специальная комиссия", – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что движение поездов на данном участке организовано по соседнему пути.

"Задержаны два пассажирских поезда по станциям Кулайгыр, Караганда. Для ликвидации последствий схода задействованы три восстановительных поезда станций Караганда, Жана-Арка, Астана".Пресс-служба АО "НК "ҚТЖ"


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