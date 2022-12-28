В Карагандинской области 19 вагонов сошли с рельсов

Фото: Zakon.kz

28 декабря в 7:45 на станции Карабас участка Караганда – Акадыр в грузовом поезде произошел сход с рельсов 19 вагонов, сообщает Zakon.kz.

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