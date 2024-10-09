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Электровоз и вагоны грузового поезда сошли с рельсов на станции в Акмолинской области

Грузовое поезд сошел с рельсов, рельсы, поезд, груз, авария, сход с рельсов, транспортное происшествие, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 22:43 Фото: Zakon.kz
9 октября в 17:40 на станции Сурган, на участке Есиль – Кушмурун произошел сход с рельсов электровоза и нескольких вагонов грузового поезда, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы АО "НК "КТЖ", жертв в результате инцидента нет. Для ликвидации последствий были привлечены восстановительные поезда. На место происшествия направлена комиссия для выяснения причин аварии.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции на транспорте, по факту нарушения правил безопасности движения возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется расследование. 

Ранее сообщалось о другом происшествии. Вагоны грузового поезда 25 июня сошли с рельсов в Туркестанской области. Сход вагонов на юге Казахстана спровоцировал пожар сухостоя.  

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