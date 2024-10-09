Электровоз и вагоны грузового поезда сошли с рельсов на станции в Акмолинской области
Фото: Zakon.kz
9 октября в 17:40 на станции Сурган, на участке Есиль – Кушмурун произошел сход с рельсов электровоза и нескольких вагонов грузового поезда, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы АО "НК "КТЖ", жертв в результате инцидента нет. Для ликвидации последствий были привлечены восстановительные поезда. На место происшествия направлена комиссия для выяснения причин аварии.
Как сообщает пресс-служба Департамента полиции на транспорте, по факту нарушения правил безопасности движения возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется расследование.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Вагоны грузового поезда 25 июня сошли с рельсов в Туркестанской области. Сход вагонов на юге Казахстана спровоцировал пожар сухостоя.
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