В Южной Корее продолжает снижаться рождаемость

Число младенцев, родившихся в Южной Корее, достигло очередного рекордно низкого уровня в октябре. Статистика показывает хронически низкий уровень рождаемости в стране, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Статистического управления Кореи, в октябре родилось в общей сложности 20 658 младенцев, что на 0,4% меньше, чем в предыдущем году. Это был самый низкий показатель за любой октябрь с 1981 года.



Это также был 83-й месяц подряд снижения в годовом исчислении.

За период с января по октябрь число родившихся в Южной Корее младенцев сократилось на 4,8% в годовом исчислении до 212 881.

Южную Корею преследует хроническое снижение рождаемости, поскольку многие молодые люди откладывают рождение детей или отказываются от родительства в условиях экономического спада и высоких цен на жилье.

В 2020 году число новорожденных сократилось на 10% в годовом исчислении до 272 337. Ежегодные показатели рождаемости в стране снижаются в годовом исчислении с тех пор, как в 2016 году было зарегистрировано 406 243 рождения детей.

Число смертей в октябре составило 29 763, что на 7,3% больше, чем годом ранее.

Поскольку число смертей превысило число рождений, население страны в октябре сократилось на 9104 человека, что стало 36-м месяцем сокращения подряд.

Южная Корея сообщила о первой естественной убыли своего населения в 2020 году. Эта демографическая тенденция сохраняется.

Между тем число браков выросло на 4,1% в годовом исчислении до 15 832 в октябре. В 2021 году число браков сократилось на 9,8% в годовом исчислении.

Число разводов также снизилось на 3,1% до 7466 в октябре.