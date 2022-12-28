В Казахстане хотят наказывать госслужащих за нарушение земельного законодательства
Такие нормы заложены в проекте закона "О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам государственного контроля за использованием и охраной земель".
Представил документ министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.
"Данный законопроект инициирован министерством сельского хозяйства. Целью законопроекта является усиление ответственности должностных лиц местных исполнительных органов, при оказании гражданам услуг в области земельных отношений и приведения норм Кодекса об административных правонарушениях в соответствие с отраслевым законодательством. Задачами законопроекта является совершенствование государственного контроля за использованием и охраной земель". Глава МСХ РК
Так, по его словам, законопроектом устанавливается ответственность должностных лиц местных исполнительных органов за некачественное или несвоевременное оказание услуг в сфере земельных отношений.
В заключении профильного комитета сказано, что проектом Закона предусматривается установление административной ответственности за нарушения отдельных положений земельного законодательства и наделение органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель, полномочиями по рассмотрению административных дел и наложению соответствующих взысканий.
Так, перечень нарушений земельного законодательства, за совершение которых должностные лица местных исполнительных органов будут нести административную ответственность, расширен следующими составами:
- незаконное принятие решений о предоставлении права на земли сельскохозяйственного назначения иностранным землепользователям;
- незаконное принятие решений о предоставлении права на пастбищные и сенокосные угодья, предназначенные для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья и нужд населения;
- не проведение или несвоевременное проведение торгов по предоставлению земельных участков;
- нарушение сроков переоформления договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения в случае их отчуждения;
- нарушение требований по размещению актуальной информации по свободным земельным участкам и планируемым торгам.
Кроме того, законопроектом в отношении субъектов земельных правоотношений устанавливается административная ответственность за уничтожение или незаконное снятие плодородного слоя почвы, за не уведомление и несвоевременное уведомление уполномоченного органа по земельным отношениям в случае совершения отчуждения права землепользования на землях сельскохозяйственного назначения.