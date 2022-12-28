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Законодательство РК

В Казахстане хотят наказывать госслужащих за нарушение земельного законодательства

министр, закон Фото: pixabay
Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты 28 декабря приняли в первом чтении проект закона, которым расширяется административная ответственность сотрудников акиматов за нарушение земельного законодательства, передает корреспондент Zakon.kz.

Такие нормы заложены в проекте закона "О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам государственного контроля за использованием и охраной земель".

Представил документ министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. 

"Данный законопроект инициирован министерством сельского хозяйства. Целью законопроекта является усиление ответственности должностных лиц местных исполнительных органов, при оказании гражданам услуг в области земельных отношений и приведения норм Кодекса об административных правонарушениях в соответствие с отраслевым законодательством. Задачами законопроекта является совершенствование государственного контроля за использованием и охраной земель". Глава МСХ РК

Так, по его словам, законопроектом устанавливается ответственность должностных лиц местных исполнительных органов за некачественное или несвоевременное оказание услуг в сфере земельных отношений.

В заключении профильного комитета сказано, что проектом Закона предусматривается установление административной ответственности за нарушения отдельных положений земельного законодательства и наделение органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель, полномочиями по рассмотрению административных дел и наложению соответствующих взысканий. 

Так, перечень нарушений земельного законодательства, за совершение которых должностные лица местных исполнительных органов будут нести административную ответственность, расширен следующими составами: 

  • незаконное принятие решений о предоставлении права на земли сельскохозяйственного назначения иностранным землепользователям;
  • незаконное принятие решений о предоставлении права на пастбищные и сенокосные угодья, предназначенные для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья и нужд населения;
  • не проведение или несвоевременное проведение торгов по предоставлению земельных участков;
  • нарушение сроков переоформления договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения в случае их отчуждения;
  • нарушение требований по размещению актуальной информации по свободным земельным участкам и планируемым торгам. 

Кроме того, законопроектом в отношении субъектов земельных правоотношений устанавливается административная ответственность за уничтожение или незаконное снятие плодородного слоя почвы, за не уведомление и несвоевременное уведомление уполномоченного органа по земельным отношениям в случае совершения отчуждения права землепользования на землях сельскохозяйственного назначения.  

Депутат Мажилиса Берик Дюсембинов в ходе обсуждения проекта закона по вопросам государственного контроля за использованием и охраной земель заявил, что в какую бы область не поехали, земли принадлежат акимам. В пример он привел ВКО. 

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