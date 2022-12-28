В Казахстане хотят наказывать госслужащих за нарушение земельного законодательства

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты 28 декабря приняли в первом чтении проект закона, которым расширяется административная ответственность сотрудников акиматов за нарушение земельного законодательства, передает корреспондент Zakon.kz.

Такие нормы заложены в проекте закона "О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам государственного контроля за использованием и охраной земель".



Представил документ министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.



"Данный законопроект инициирован министерством сельского хозяйства. Целью законопроекта является усиление ответственности должностных лиц местных исполнительных органов, при оказании гражданам услуг в области земельных отношений и приведения норм Кодекса об административных правонарушениях в соответствие с отраслевым законодательством. Задачами законопроекта является совершенствование государственного контроля за использованием и охраной земель". Глава МСХ РК

Так, по его словам, законопроектом устанавливается ответственность должностных лиц местных исполнительных органов за некачественное или несвоевременное оказание услуг в сфере земельных отношений.



В заключении профильного комитета сказано, что проектом Закона предусматривается установление административной ответственности за нарушения отдельных положений земельного законодательства и наделение органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель, полномочиями по рассмотрению административных дел и наложению соответствующих взысканий.



Так, перечень нарушений земельного законодательства, за совершение которых должностные лица местных исполнительных органов будут нести административную ответственность, расширен следующими составами:

незаконное принятие решений о предоставлении права на земли сельскохозяйственного назначения иностранным землепользователям;

незаконное принятие решений о предоставлении права на пастбищные и сенокосные угодья, предназначенные для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья и нужд населения;

не проведение или несвоевременное проведение торгов по предоставлению земельных участков;

нарушение сроков переоформления договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения в случае их отчуждения;

нарушение требований по размещению актуальной информации по свободным земельным участкам и планируемым торгам.

Кроме того, законопроектом в отношении субъектов земельных правоотношений устанавливается административная ответственность за уничтожение или незаконное снятие плодородного слоя почвы, за не уведомление и несвоевременное уведомление уполномоченного органа по земельным отношениям в случае совершения отчуждения права землепользования на землях сельскохозяйственного назначения.