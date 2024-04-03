В Казахстане хотят повысить ответственность за нарушение законодательства в области теплоэнергетики

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 3 апреля одобрили в первом чтении проект закона, которым вносится административная ответственность за нарушение требований в сфере теплоэнергетики и энергоэффективности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил проект закона "О теплоэнергетике" министр энергетики Алмасадам Саткалиев. По его словам, документ разработан в целях установления экономических и правовых основ для регулирования теплоэнергетической отрасли и обеспечения ее надежного и бесперебойного функционирования.

"На сегодня в Казахстане отсутствует отдельный отраслевой закон "О теплоэнергетике", что привело к существующим пробелам в законодательстве и накоплению множества проблем в данной отрасли, таких как отсутствие стратегических целей и планов развития, отсутствие инвестиционной привлекательности отрасли, не эффективностью предприятий. С целью урегулирования данных вопросов министерством при технической поддержке международных экспертов, привлеченных Азиатским банком развития, был разработан данный законопроект", – сказал он.

По его словам, документ, в частности, содержит норму, направленную на перераспределение компетенций и ответственности за политику в области теплоэнергетики. Так, за Минэнерго будет закреплена функция транспортировки тепловой энергии. В настоящее время данная функция возложена на Министерство промышленности и строительства. В свою очередь Министерство промышленности и строительства будет ответственно за системы теплоснабжения в части потребления тепловой энергии.



Законопроектом контрольные функции в тепловых сетях (в рамках систем централизованного теплоснабжения. – Прим. ред.) переходят от местных исполнительных органов в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля.

Законопроектом также предусмотрено внедрение нового инструмента по планированию развития теплоэнергетики, который призван обеспечить плановое поступательное развитие теплоэнергетики, взаимоувязанное с планами и программами развития территорий, строительства жилья, динамики численности населения, развития промышленности и другими факторами. Схемы развития теплоснабжения будут учитывать не только развитие систем теплоснабжения с учетом развития населенных пунктов по технической части, но и экономическую сторону данного вопроса.

В числе нововведений также повышение ответственности за нарушение законодательства в области теплоэнергетики, мониторинг за всей отраслью, определение принципов тарифообразования и повышение энергоэффективности, стимулирование к развитию внедрения ВИЭ в случае экономической и технической целесообразности в систему централизованного теплоснабжения (тепловые насосы, котлы на биотопливе, избыточное тепло).

Документ также нацелен на совершенствование механизмов Единого закупщика электрической энергии и балансирующего рынка.

Одна из важных новелл законопроекта – усиление полномочий Комитета атомного и энергетического надзора и контроля.

«Немаловажным аспектом сопутствующего законопроекта является усиление контрольных функций государственного органа. Действующее на сегодня законодательство, в частности Предпринимательский кодекс, ограничивает контрольные функции в целях защиты интересов бизнеса. Однако, как показала практика, отсутствие контроля в данной критически важной сфере, обеспечивающей жизнедеятельность страны, может служить причиной возникновения крупных аварий. Ситуация в городах Экибастуз, Риддер, Темиртау и других является прямым тому доказательством", – отметил Алмасадам Саткалиев.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что для сбалансирования в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе интересов субъектов теплоснабжения и потребителей систем теплоснабжения в области теплоэнергетики вводится государственное регулирования цен (тарифов).

Также законопроектом вводятся нормы по обязательному учету тепловой энергии и теплоносителей и требования к энергосбережению, повышению энергоэффективности. При этом будут приниматься меры государственной поддержки для стимулирования повышения энергоэффективности при производстве, транспортировке и потреблении тепловой энергии, в том числе посредством развития систем централизованного теплоснабжения общего пользования.



Сопутствующими поправками вносятся дополнения и изменения в Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, а также в законы Республики Казахстан "Об электроэнергетике", "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности", "О естественных монополиях", "О поддержке использования возобновляемых источников энергии".

Так, в Предпринимательский кодекс вносятся изменения и дополнения, направленные на законодательное урегулирование вопросов по формированию тарифов на регулируемые услуги субъектов естественной монополии в соответствии с законодательством о теплоэнергетике, а также по усилению функций уполномоченного органа, осуществляющего государственный контроль в сфере электроэнергетики в части контроля соблюдений требований в области электроэнергетики национальными электрическими сетями и электрическими станциями.

Дополнения, вносимые в законы "Об электроэнергетике" и "О поддержке использования возобновляемых источников энергии", направлены на реформирование электроэнергетической отрасли в части введения механизмов балансирующего рынка и Единого закупщика электрической энергии с целью повышения надежности электроэнергетического сектора и снижения объемов отклонений субъектов рынка электрической энергии, фактических сальдо-перетоков электрической энергии от плановых значений. Также вносятся нормы по усилению государственного контроля в области электроэнергетики, устанавливается порядок определения предельных тарифов на электрическую энергию, предельного тарифа на балансирующую электроэнергию, предельного тарифа на отрицательные дисбалансы, предельных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности.



В соответствии с дополнениями, вносимыми в Закон "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности", дифференциация тарифов за потребление тепловой энергии будет зависеть от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии и объемов ее потребления.



Сопутствующими поправками также устанавливается административная ответственность за нарушение требований в сфере теплоэнергетики и энергоэффективности.



Документ предусматривает введение ответственности за следующие нарушения:

непредоставление, несвоевременное, недостоверное или неполное предоставление теплопроизводящими, теплопередающими организациями информации, предусмотренной законодательством в области теплоэнергетики и электроэнергетики;



отсутствие заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности у субъекта Государственного энергетического реестра;



самовольное подключение к тепловым сетям систем теплоснабжения;



несоблюдение утвержденных нормативов запасов топлива тепловыми электростанциями и котельными;



нарушение энергопроизводящими, энергопередающими организациями, субъектами теплоснабжения срока получения паспорта готовности для работы в осенне-зимних условиях повлекшее за собой ограничение теплоснабжения и электроснабжения потребителей.



Сопутствующими поправками также предусматривается передача функций по привлечению к административной ответственности от местных исполнительных органов в уполномоченный орган по контролю в сфере теплоэнергетики.

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