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Впавшая в кому после падения с 8-го этажа школьница умерла в Павлодаре

Впавшая в кому после падения с 8-го этажа школьница умерла в Павлодаре Фото: unsplash
В Павлодаре умерла несовершеннолетняя 2007 г. р., которая на прошлой неделе выпала с восьмого этажа дома №204 на пр. Н. Назарбаева. Об этом корреспонденту Zakon.kz 28 декабря 2022 года сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Павлодарской области.

Медики пояснили, что ребенок получил множественные травмы, несовместимые с жизнью: переломы костей, позвоночника, повреждение спинного мозга, множественные повреждения внутренних органов.

"Врачи областной детской больницы сделали все возможное, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось".Пресс-служба УЗ Павлодарской области

22 декабря 2022 года в Павлодаре 15-летняя девушка упала с восьмого этажа. Несовершеннолетняя с травмами была доставлена в больницу. В полиции тогда сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства".

23 декабря в Управлении здравоохранения Павлодарской области сообщили о тяжелом состоянии школьницы, а также уточнили, что она находится в состоянии комы.

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Динара Халдарова
Павлодар Павлодарская область
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