Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Жетысуской области забеременела восьмиклассница

В Жетысуской области забеременела восьмиклассница Фото: pixabay
Ученица восьмого класса забеременела в Панфиловском районе Жетысуской области. Подозреваемый арестован, сообщает Zakon.kz.

Об этом инциденте стало известно из сообщения в Facebook журналиста Сандугаш Дуйcеновой.

"Ученица 8 класса забеременела в Панфиловском районе. Подозревают военнослужащего одной из частей", – говорится в сообщении.

По ее словам, госорганы пытаются замять дело.

Тем временем в отделе образования Панфиловского района прокомментировали происшествие.

Согласно данным ведомства, о совершенном преступлении в отношении несовершеннолетней ученицы стало известно 15 декабря 2022 года.

"В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. На данный момент проводится досудебное расследование. После завершения расследования в отношении всех ответственных лиц будут приняты меры".Пресс-служба отдела образования Панфиловского района

Этот вопрос находится на строгом контроле районного отдела образования, заключили в отделе.

Летом 2022 года в Минздраве высказались о запрете на аборты в Казахстане.

Читайте также

При пожаре в камбоджийском отеле погибли 10 человек

Алматинцы почувствовали землетрясение

В Актобе разыскивают 4-летнего мальчика

Анастасия Московчук
Жетысуская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2023 года
Бывший ректор ЖенПУ осужден на 7 лет
Экс-ректор ЖенПУ осуждена на семь лет
Ученые выяснили, в каком возрасте люди спят меньше всего
Ученые узнали, в каком возрасте люди спят меньше всего
Арестована руководитель отдела образования в СКО
Арестована руководитель отдела образования в СКО
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления