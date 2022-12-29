В Жетысуской области забеременела восьмиклассница
Фото: pixabay
Ученица восьмого класса забеременела в Панфиловском районе Жетысуской области. Подозреваемый арестован, сообщает Zakon.kz.
Об этом инциденте стало известно из сообщения в Facebook журналиста Сандугаш Дуйcеновой.
"Ученица 8 класса забеременела в Панфиловском районе. Подозревают военнослужащего одной из частей", – говорится в сообщении.
По ее словам, госорганы пытаются замять дело.
Тем временем в отделе образования Панфиловского района прокомментировали происшествие.
Согласно данным ведомства, о совершенном преступлении в отношении несовершеннолетней ученицы стало известно 15 декабря 2022 года.
"В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. На данный момент проводится досудебное расследование. После завершения расследования в отношении всех ответственных лиц будут приняты меры".Пресс-служба отдела образования Панфиловского района
Этот вопрос находится на строгом контроле районного отдела образования, заключили в отделе.
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