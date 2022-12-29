В Жетысуской области забеременела восьмиклассница

Ученица восьмого класса забеременела в Панфиловском районе Жетысуской области. Подозреваемый арестован, сообщает Zakon.kz.

Об этом инциденте стало известно из сообщения в Facebook журналиста Сандугаш Дуйcеновой.

"Ученица 8 класса забеременела в Панфиловском районе. Подозревают военнослужащего одной из частей", – говорится в сообщении.

По ее словам, госорганы пытаются замять дело.

Тем временем в отделе образования Панфиловского района прокомментировали происшествие.

Согласно данным ведомства, о совершенном преступлении в отношении несовершеннолетней ученицы стало известно 15 декабря 2022 года.

"В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. На данный момент проводится досудебное расследование. После завершения расследования в отношении всех ответственных лиц будут приняты меры". Пресс-служба отдела образования Панфиловского района

Этот вопрос находится на строгом контроле районного отдела образования, заключили в отделе.

Летом 2022 года в Минздраве высказались о запрете на аборты в Казахстане.

