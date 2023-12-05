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В Казахстане восьмиклассница забеременела от отчима: комментарий Минпросвещения

В Казахстане восьмиклассница забеременела от отчима: комментарий Минпросвещения Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области забеременела несовершеннолетняя ученица. Подозреваемым является отчим школьницы, сообщает Zakon.kz.

По данным Комитета по охране прав детей Минпросвещения РК, о беременности девушки стало известно 21 ноября 2023 года.

"Первыми, кто заметил изменения фигуры и поведения девочки стали педагоги школы. Была поставлена в известность мама несовершеннолетней. На сегодняшний день по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый – отчим взят под стражу".Комитет по охране прав детей Минпросвещения РК

Также отмечено, что теперь пострадавшая находится дома на дистанционном обучении.

"Ей оказывается помощь со стороны педагога-психолога и школы".Комитет по охране прав детей Минпросвещения РК

Ранее сообщалось, что директор школы, заместитель и классный руководитель получили строгие выговоры за беременность несовершеннолетней.

Теперь же стало известно, что незаконно наложенные дисциплинарные взыскания на сотрудников организации образования сняты.

В региональной полиции уточнили, что по данному факту проводится досудебное расследование по ст.120 ч.4 УК РК.

"Подозреваемый арестован. В соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан иные сведения не подлежат разглашению".Пресс-служба ДП Павлодарской области

12 октября 2023 года несовершеннолетняя жительница Толебийского района Туркестанской области заявила, что стала жертвой группового изнасилования. На шокирующее заявление отреагировал начальник областного департамента полиции Мурат Кабденов.

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