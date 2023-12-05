В Казахстане восьмиклассница забеременела от отчима: комментарий Минпросвещения
По данным Комитета по охране прав детей Минпросвещения РК, о беременности девушки стало известно 21 ноября 2023 года.
"Первыми, кто заметил изменения фигуры и поведения девочки стали педагоги школы. Была поставлена в известность мама несовершеннолетней. На сегодняшний день по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый – отчим взят под стражу".Комитет по охране прав детей Минпросвещения РК
Также отмечено, что теперь пострадавшая находится дома на дистанционном обучении.
"Ей оказывается помощь со стороны педагога-психолога и школы".Комитет по охране прав детей Минпросвещения РК
Ранее сообщалось, что директор школы, заместитель и классный руководитель получили строгие выговоры за беременность несовершеннолетней.
Теперь же стало известно, что незаконно наложенные дисциплинарные взыскания на сотрудников организации образования сняты.
В региональной полиции уточнили, что по данному факту проводится досудебное расследование по ст.120 ч.4 УК РК.
"Подозреваемый арестован. В соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан иные сведения не подлежат разглашению".Пресс-служба ДП Павлодарской области
12 октября 2023 года несовершеннолетняя жительница Толебийского района Туркестанской области заявила, что стала жертвой группового изнасилования. На шокирующее заявление отреагировал начальник областного департамента полиции Мурат Кабденов.