ЧП уходящего года: какие события потрясли казахстанцев в 2022

Близкий к своему логическому завершению год однозначно запомнится. Были в нем успехи и разочарования, взлеты и падения, громкие преступления и проявления истинного героизма. А еще – чрезвычайные происшествия, о которых и пойдет речь в данном материале Zakon.kz.

Кровавый январь

Как мы помним, 2022 год, в общем-то, стартовал с ЧП. Едва казахстанцы оправились от праздничного кутежа и засобирались на работу, как радостные залпы салютов сменились… тревожными вспышками светошумовых гранат. А ведь изначально никто не мог и предположить, что протест против цен сжиженного газа на западе страны перерастет в широкомасштабные беспорядки, которые так или иначе коснутся каждого ее уголка.





Фото: Zakon.kz



Больше всего "досталось" Алматы, где вооруженные группировки начали налеты на акимат, полицию, больницы, СМИ, аэропорт. Прошлись, сея хаос, и по ТРЦ, банкам, торговым точкам разной величины и назначения. Ошалевшие от безнаказанности – стражи правопорядка и военные "отбивали" центр города – мародеры не щадили даже маленьких "у домашних" магазинчиков и аптек. Предприниматели согласны были пожертвовать и товарами, и кассой: "Берите все, только ничего не ломайте!". Но, увы.





Фото: Zakon.kz



Впрочем, никакие разбитые витрины и денежные потери не сравнятся с потерями человеческими: в ходе январских событий погибли 238 человек.

Режим ЧП ввели на всей территории республики. Благодаря принятым главой государства своевременным мерам ситуация была урегулирована. Однако воспоминания о горящей южной столице, выстрелах, шастающих по улицам беспредельщиках и не отпускающем ни на миг страхе за жизнь останутся с казахстанцами надолго.

Несолнечный август

В начале последнего летнего месяца в селе Жамбыл Костанайской области пропала пятилетняя Мадина Ерланкызы. Не разговаривающая, страдающая аутизмом девочка осталась под присмотром старших сестер и сбежала из дома в одних трусиках: как предполагали, выбралась через окно, пока домашние спали.

Ориентировками на малышку тогда пестрели соцсети и СМИ, к ее поискам, помимо полицейских, привлекли службу по чрезвычайным ситуациям, волонтеров, местных жителей и психологов, работающих с "особенными" детьми.





Фото: Instagram/pso_dos.kst_



Нашлись и свидетели, видевшие одиноко разгуливающую Мадину.

Следы пропавшей затерялись на кукурузном поле, где ее успели заметить стражи правопорядка. Злополучную территорию неустанно прочесывали, оставляли девочке гостинцы, привязанные к приметным воздушным шарам, включали ее любимую песенку.

Психолог предупреждала: "такие" ребятишки мыслят нестандартно, могут бояться громких звуков, криков и даже яркого света. Настоятельно рекомендовала не звать ребенка при обнаружении, а тихо подобраться и взять за руку.

В течение нескольких дней страна не теряла надежды – кроху ведь видели, а значит, дело за малым. И ее действительно нашли, но, к сожалению, слишком поздно. Тело Мадины Ерланкызы было обнаружено в поливном канале, в трех километрах от ее родного поселка.





Горечь утраты для многих смешалась с неожиданным прозрением. А много ли мы вообще знаем о детях с аутизмом? Как защитить самых незащищенных, в первую очередь, от собственной неосведомленности?

Горящий сентябрь

2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области вспыхнули пожары. На место инцидента выехал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. На следующий день в регионе ввиду задымления и плохой видимости ограничили движение по автодороге Костанай – Аулиеколь – Сурган. К четвертому числу площадь охваченной огнем территории превысила 43 тыс. га. Несмотря на это, 5 сентября президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в область с рабочим визитом и оценил ход борьбы со стихией.





Фото: скриншот видео



Жителей опасных районов спешно эвакуировали, но тем не менее от неконтролируемого пламени пострадали 12 человек, один – погиб.

7 сентября, по сообщению Ильина, пожар наконец был локализован. Но, конечно, история на этом не закончилась.

Позже премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что в случившемся виноваты несвоевременно среагировавшие должностные лица и они должны быть наказаны.

"Пожар в Костанайской области показал реальную необходимость скорейшего решения вопросов материально-технического дооснащения органов гражданской защиты, природоохранных и лесных учреждений, модернизации системы оповещения", - сказал он.





Новость по теме Итоги-2022: как казахстанские герои спасали соотечественников

После пережитого потрясения местные жители трогательно прощались со своими спасителями: когда пожарные машины покидали область, их снимали на видео и желали рисковавшим своими жизнями героям благополучного возвращения домой, к семьям.





Фото: Instagram/qostanai_tjd



Каковы итоги инцидента? Во-первых, в Казахстане решили увеличить число вертолетов с водосбрасывающими устройствами. Во-вторых, сумма ущерба составила порядка 4 млрд тенге. В-третьих, власти пришли к мнению, результатом которого стало уголовное дело – что пожар был неприродного происхождения. Ну и, естественно, не будем забывать о вынесенных уроках.

Энергетический ноябрь

3 ноября в одной из шахт Карагандинской области произошел выброс газа, унесший жизни пяти человек, еще четверых доставили в больницу с предварительным диагнозом "отравление метаном", 106 были эвакуированы. По официальным данным, трагедия случилась в ходе бурения газодренажных скважин.

Семьям пострадавших и погибших пообещали оказать помощь, и не кто-нибудь, а ответственное за роковую скважину АО "АрселорМиттал Темиртау". Руководство компании принесло извинения.

Началось расследование аварии по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Соболезнования родным и близким погибших выразил президент Касым-Жомарт Токаев.

Между тем ЧП на указанной шахте для рабочих не в новинку. Первая авария случилась уже через 14 лет после ее открытия. В 2006-м в результате взрыва, произошедшего в ходе замены вентиляционных труб, здесь погиб 41 человек. Всего в период с 1997 года по 2021-й жертвами шахты стали 130.

А для жителей Риддера и Экибастуза ноябрь 2022-го выдался особенно холодным: и те, и другие остались без тепла на подступах к зиме.





Фото: Zakon.kz



Причем в Риддере проблемы начались еще в октябре: руководство ТЭЦ не удосужилось проконтролировать качество мазута, как выяснилось, разбавленного водой. А вечером 5 ноября в системе золоудаления вышел из строя насос и произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1. Пока шли восстановительные работы, местных школьников отправили на удаленку, детские садики и вовсе закрыли. История закончилась тем, что теплоподачу восстановили, но осадочек у риддерцев, как водится, остался. Тем более что одной из причин, повлекших "заморозки в квартирах", стало формальное отношение к своим обязанностям со стороны территориального департамента Комитета энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК, так ни разу и не побывавшего на многострадальной ТЭЦ во время подготовки к отопительному сезону.

Что касается Экибастуза, здесь отопление и горячая вода иссякли ночью 27 ноября. Ну а что поделать, если тепловые трубопроводы изношены на 70%?

28 числа в городе объявили режим ЧС. Отменен он был лишь 8 декабря: все это время специалисты спешно латали дыры, в которые утекало положенное людям тепло…

…И, вероятно, деньги. В расследовании причин случившегося задействовали сотрудников Антикора.

Президент отметил, что неоднократно поручал правительству взять на контроль своевременную модернизацию энергообъектов, и напомнил акиматам об их зоне ответственности.

Остается только догадываться, почему чиновники каждый раз ведут себя так, будто зима в страну пришла впервые.