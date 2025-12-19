Какие новые законы в уходящем 2025 году улучшили жизнь казахстанцев

Законы должны делать жизнь граждан удобнее. Налоговый и Водный кодексы, закон об ИИ, жилищная реформа, оптимизация уголовного законодательства объединяет то, что они приняты или вступили в силу в 2025 году. Zakon.kz вспоминает, какие конкретные хорошие новости принесли НПА уходящего года.

10 января 2025 года был подписан Закон РК № 155-VIII "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях". А 13 марта была введена в действие часть его норм, изменивших размеры штрафов за нарушения ПДД, и не только.

Например, штраф за неоплату парковки (пункт 4-1 статьи 597 КОАП) снизился с 3 МРП до 1 МРП.

Бывает и так, что усиление ответственности граждане приветствуют. Так, в области защиты прав потребителей в статье 190 КОАП есть пункт 5, предусматривающий ответственность продавцов (изготовителей, исполнителей) за неисполнение обязанностей по обеспечению обмена или возврата товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества. Однако правило не очень-то "работало", поскольку нарушение наказывалось всего лишь предупреждением.

С 13 марта ответственность нерадивых продавцов усилили, заменив предупреждение штрафами от 5 МРП на физических лиц (ИП) и 10 МРП на малый бизнес до 25 на субъекты крупного предпринимательства.

Беспрепятственный проход к водоемам

9 апреля подписан новый Водный кодекс, а 10 июня он вступил в силу. Изменений правил в нем предостаточно, но для граждан самой громкой новостью, пожалуй, стало право беспрепятственного прохода к водоемам. Точнее, подразумевающее такую возможность право общего водопользования у людей было и раньше, но прежняя формулировка его серьезно ограничивала.

Теперь же людям гарантируется право общего водопользования, которое возникает с момента рождения и не может быть отчуждено или прекращено ни по каким основаниям.

"Каждый человек имеет право общего водопользования для удовлетворения личных потребностей в отдыхе, туризме, любительском (спортивном) рыболовстве и иных формах досуга и рекреации, не предполагающих осуществления хозяйственной или предпринимательской деятельности, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными законами РК". Пункт 3 статьи 17 Водного кодекса РК

Заметьте, не договорами, а только законами, то есть, простыми словами, человек вправе беспрепятственно и бесплатно подойти к реке, чтобы искупаться или порыбачить, даже если пляж, что называется, частный, то есть по договору отдан некоему предпринимателю в пользование.

Вот только для обеспечения этого в правовом отношении сделано пока недостаточно, так что на практике случаются конфликты с владельцами участков. Но, как говорится, вода точит камень.

Две очереди

Получить квартиру от государства нуждающимся в жилье казахстанцам станет проще благодаря Закону РК №138-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реформирования жилищной политики", нормы которого вступили в силу 24 мая.

По новым правилам государство отходит от категорийной принадлежности и предоставляет право постановки на учет всем гражданам, нуждающимся в жилище, не имеющим жилья в течение последних 5 лет (новая редакция статьи 69 Закона РК "О жилищных отношениях").

Все они будут стоять в единой очереди, что является плюсом по мнению авторов закона. Потому что до сих пор всем остальным приходилось пропускать вперед "первоочередников", из-за чего для них очередь вообще практически не двигалась.

Курортная статья

С 8 июля некоторые участки земли на территории национальных парков можно приобрести в частную собственность. Непросто, но возможно. И опцию такую подарил Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства", который был подписан 26 июня и через 10 дней после опубликования вступил в силу.

Как известно (пункт 2 статьи 122 Земельного кодекса):

"Земли особо охраняемых природных территорий находятся в собственности народа Казахстана и не подлежат отчуждению".

Но нет таких правил, из которых не было бы исключений. О таком вот исключении (в виде новой нормы – пп. 5) вышеупомянутого пункта 2 статьи 122 ЗК) и идет речь. Дело в том, что законом разрешается вывод земель ООПТ в отдельных крайних случаях (нацбезопасность, стратегическая инфраструктура и т.п.). А теперь, после 8 июля, еще и:

"Для эксплуатации объектов организаций здравоохранения и образования, действующих кладбищ, канализационных очистных сооружений, линий электропередачи, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий и функционировавших до создания и расширения ООПТ, без изменения их целевого назначения".

Теперь если один из названных объектов существовал еще до образования нацпарка, это повод для перевода его (и, конечно, земельного участка под ним) в другие категории. Из земель ООПТ – в земли оздоровительного или рекреационного назначения. Был пионерлагерь – стал гольфклуб или горнолыжный курорт.

Благодаря этой норме снимается табу на отчуждение земли из "собственности народа Казахстана". После чего земельный участок уже ничто не мешает предоставить в частную собственность.

Хорошая ли это новость? Не знаю, кому как, а по мне – вполне. Превращение всех окружающих города ландшафтов (в Алматы – гор) в земли ООПТ – не столько радение за экологию, сколько масштабированный окрик с табличек в парке: по газонам не ходить!

Толку от этого мало: как известно, порядок не там, где не мусорят, а там, где убирают.

При этом просто за выезд на природу для отдыха приходится платить. Ограничивает это и бизнес, например, сельское хозяйство. В нацпарках, и тем паче заповедниках, например, нельзя пасти скот.

Заметьте, однако, что нагрузка на экосистему все равно не становится меньше: и люди едут на пикники, и бизнес, что называется, "договаривается". Какой белкам и зайцам гешефт от того, что кто-то кому-то за выезд на природу платит деньги? С другой стороны, напомним статью 31 Конституции РК:

"Государство ставит целью защиту окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека".

Это значит, что хорошая экология – не самоцель, а все действия государства по защите природы имеют смысл только тогда, когда эта замечательная природа доступна гражданам и, таким образом, может благоприятствовать их жизни и здоровью.

Так что инвестиции в отдых и появление новых санаториев и курортов на территории ООПТ можно только приветствовать. И гражданам больший выбор, и бизнесу новые возможности.

А беречь природу можно и без запрещающих табличек.

Пенсии без налогов

15 июля подписан новый Налоговый кодекс, который, правда, вступит в силу лишь 1 января 2026 года. Документ, конечно, слишком фундаментальный, чтобы рассказ о нем ограничить парой абзацев в общем обзоре. К тому же некоторые его нормы вызвали самые бурные споры. Но есть и хорошие новости, а именно этого формата мы сейчас придерживаемся.

Поэтому будем кратки – и только позитив. От налогов освобождаются пенсии казахстанцев. Напомним, что пенсия – понятие обобщающее. Согласно Социальному кодексу (статье 196), пенсионное обеспечение может осуществляться в виде следующих выплат:

государственной базовой пенсионной выплаты;

пенсионных выплат по возрасту;

пенсионных выплат за выслугу лет;

пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда;

пенсионных выплат из добровольного накопительного пенсионного фонда;

страховых выплат из страховых организаций по договорам пенсионного аннуитета.

Сейчас от налогов освобождены первые три позиции: государственная базовая пенсионная выплата, пенсионные выплаты по возрасту или за выслугу лет, поскольку производятся из бюджета. С принятием же нового Налогового кодекса от ИПН освобождаются выплаты не только из бюджета (пп. 2) статьи 432 нового НК), но и пенсионных фондов (пп. 19) пункта 1 статьи 400 и статьи 431). Аналогично вычитаются из налогооблагаемого дохода страховые выплаты в рамках пенсионного аннуитета (статья 435 НК).

А вот на пенсионные накопления, которые снимаются в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы РК, новые правила не распространяются.

Другая хорошая новость заключается в том, что снизят (пункт 8 статьи 565 НК) транспортный налог для владельцев подержанных машин. Им надо будет платить на треть или даже вполовину меньше согласно поправочным коэффициентам: свыше 10 до 20 лет эксплуатации включительно – 0,7; свыше 20 лет эксплуатации – 0,5".

Общественные работы как опция

С 1 сентября у оступившихся, скажем так, граждан, которые совершили административные правонарушения, предусмотренные некоторыми статьями КОАП, появилась альтернативная возможность: не платить штраф (садиться под арест), а отрабатывать общественно-полезным трудом. В этот день вводятся в действие те поправки в КОАП, содержащиеся в Законе РК № 155-VIII "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях", которые касаются именно привлечения к общественным работам.

Что такое общественные работы? В УК (статья 43) объясняется: это когда государство наказывает нарушителей не лишением свободы, а исправительным трудом (бесплатным и принудительным), не требующим квалификации.

Так вот, теперь "трудовое перевоспитание" стало возможным и за нарушения не столь страшные – те, что предусмотрены не УК, а КОАП. Причем эти общественные работы – не принудительные в отличие от тех, что предусмотрены УК: то есть налагаются судом только при наличии согласия физического лица, совершившего административное правонарушение.

Опция, короче.

15 сентября 2025 года аббревиатура КСК вернулась в жилищное законодательство. В этот день введены в действие нормы Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства". Но имеет другой смысл (статья 51-4 Закона РК "О жилищных отношениях"), а на практике означает: не для одного дома.

В каждом отдельном многоквартирном жилом доме собственники могут организовать только ОСИ (либо непосредственно и совместно управлять объектом кондоминиума, но лишь в том случае, если количество собственников квартир, нежилых помещений менее 36), либо найти управляющую компанию.

А уже затем ОСИ (каждого дома) могут объединяться друг с другом в КСК или присоединяться к уже существующим, если примут такое решение.

Вот теперь можно говорить, что издержки провалившейся "реформы ОСИ", в общем, исправлены. Хотя до коммунального рая нам по-прежнему далеко, и тема поправок в жилищное законодательство в уходящем году заслуживает отдельной статьи.

Насильно мил не будешь – статья УК

С 16 сентября 2025 года в казахстанском уголовном законодательстве появился новый вид преступления – принуждение к вступлению в брак (статья 125-1 УК). Как и другие меры, норма подтверждает провозглашенный в РК принцип нулевой терпимости к насилию.

"Принуждение лица к вступлению в брак под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно путем шантажа, в том числе под угрозой разглашения или распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, разглашение или распространение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок".

Если же насилием не только угрожали, а оно реально применялось (или при наличии прочих квалифицирующих признаков: группой и т.д.), то срок возрастает до 7 лет.

Статья 125-1 УК входит в корпус многочисленных поправок, представленных в Законе РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации уголовного законодательства РК", подписанного 16 июля.

Закон об ИИ и наказание за дипфейки

В завершение скажем, что в уходящем году Казахстан стал второй по счету после ЕС юрисдикцией, где появился отдельный специальный закон "Об искусственном интеллекте" (подписан 17 ноября, а вступит в силу 18 января 2026 года). Точнее, речь идет о пакете НПА: кроме собственно Закона РК "Об искусственном интеллекте", это также изменения и дополнения в другие законодательные акты РК по вопросам ИИ и цифровизации, а также поправки в КоАП.

Например, сделаны первые шаги к регулированию вопросов авторского права при создании контента с участием искусственного интеллекта. А еще вводят наказание за дипфейки и отсутствие маркировки: сделано при помощи ИИ.

Подробно с гиперссылками на законодательные нормы можно прочитать в статье, опубликованной ранее.