Итоги-2022: как казахстанские герои спасали соотечественников

Минувший год богат на героические поступки казахстанцев. Редакция Zakon.kz сделала подборку историй спасения людей, за которые неравнодушных граждан чествовали наградами.

Кроме профессиональных спасателей, в 2022 году были награждены обычные люди и дети-герои, которые не прошли мимо чьей-то беды, а проявили неравнодушие и отвагу, бросившись спасать пострадавших. Это не иначе как проявление смелости и решительности наравне с сотрудниками чрезвычайных ведомств, а также показатель активной жизненной позиции.

Пожары

Одним из самых разрушительных и неконтролируемых видов природной стихии считается огонь. Пожары остаются самым распространенным видом чрезвычайных ситуаций в мире, ежегодно уничтожающим имущество, здания и технику на миллиарды долларов, унося тысячи жизней. В этом году с начала пожароопасного периода в Казахстане зарегистрировано 800 лесных и 111 степных пожаров. Самые масштабные свирепствовали на севере Казахстана, в Карагандинской и Алматинской областях, в ВКО, уничтожив почти 100 тысяч гектаров казахстанского леса.

Фото: МЧС РК



Первые пожары произошли на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района Костанайской области. С ними боролись больше недели. Общая площадь с момента возникновения пожара составляет 43 тыс. га. Огнем уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах. Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 12 человек, один погиб. Известно о гибели 137 животных и 130 птиц. Экологи считают, что на восстановление экосистемы Костанайской области понадобится от 70 до 150 лет.



Следом начали гореть леса в других областях Казахстана. Общая площадь потери лесного фонда страны составила 92 567 га.

Фото: МЧС РК



Участников ликвидации природного пожара в Костанайской области в Департаменте по ЧС Акмолинской области наградили медалью "Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін" (10 спасателей), нагрудным знаком "Құтқару операцияларына белсенді қатысқаны үшін" – 14, нагрудным знаком "Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін" – 11, грамотой МЧС РК – 10, благодарственным письмом МЧС РК – 7 сотрудников ДЧС Акмолинской области, также 5 сотрудников награждены Благодарственным письмом президента.



Позже отличившихся при тушении пожара в Костанайской области спасателей наградил министр по ЧС РК Юрий Ильин. Медали и нагрудные знаки получили сотрудники пожарных частей и постов Аулиекольского района. Некоторые из них были удостоены грамот и благодарственных писем МЧС РК. В общей сложности 48 человек получили заслуженную награду.

Глава государства наградил 20 казахстанцев за помощь в тушении пожаров в Костанайской области.

За самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, медалью "Ерлігі үшін" глава государства постановил наградить:

Алдияр Аким – старшего пожарного специализированной пожарной части №5 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны МЧС;



Султана Ахметкалиева – командира отделения специализированной пожарной части №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны МЧС;



Азат Әбуқалық – пожарного пожарной части №17 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС;



Нурсултана Багитжанова – командира отделения пожарной части №23 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области МЧС;



Ержана Базарова – командира воздушного судна АО "Казавиаспас" МЧС;



Аслана Байгобенова – командира отделения пожарной части №15 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области МЧС;



Алексея Бауэра – волонтера;



Боромбаева Айдоса Сагнаевича – командира отделения пожарного поста №21 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области МЧС;



Айбека Ержанова – командира воздушного судна АО "Казавиаспас" МЧС;



Самата Жапарова – командира отделения специализированной пожарной части №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО Министерства по чрезвычайным ситуациям;



Нурсултана Жолдасова – старшего пожарного специализированной пожарной части №9 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Акмолинской области МЧС;



Куанышбека Каирова – сержанта воинской части 5510 регионального командования "Орталық" Национальной гвардии;



Алмата Махамбетова – пожарного специализированной пожарной части №18 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО МЧС;



Абая Мусина – старшину Костанайской академии Министерства внутренних дел имени Ш. Кабылбаева;



Ербола Рахина – волонтера;



Ануар Тулеухан – командира отделения специализированной пожарной части №6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны МЧС;



Александра Флейтлинга – тракториста материально-технической роты войсковой части 31775 Министерства обороны;



Мурата Хасенова – начальника пожарного поезда АО "НК "Қазақстан темір жолы";



Медета Шайсултанова – командира отделения специализированной пожарной части №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Акмолинской области МЧС;



Максима Щурихина – старшего пожарного специализированной пожарной части №6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Акмолинской области МЧС.



Также сообщается, что 48 гражданам объявлена благодарность президентом Касым-Жомартом Токаевым.



Герои-спасатели наших дней

Как собственную потерю восприняли казахстанцы гибель молодого пожарного при спасении людей из горящей квартиры. Трагический случай произошел в столичной многоэтажке в середине ноября. В результате спасательной операции были вызволены из огненного плена пять человек, но при этом один пожарный получил 80% ожогов тела, от которых через несколько дней скончался в реанимации. У другого бойца сильно обгорели руки и лицо, но ему удалось выжить.

Токаев наградил героев-пожарных. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, помощник оперативного дежурного Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны Аскар Забикулин награжден орденом "Айбын" I степени. Кроме того, Забикулин удостоен национальной премии "Алтын Адам" в номинации "Герой года". Статуэтку вручили супруге пожарного.

Фото: МЧС РК



В честь пожарного назовут улицу в столице Казахстана. У Аскара остались две маленькие дочки.



Командир отделения пожарной части №10 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны Аян Кемпиров награжден орденом "Айбын" III степени. Вручая государственную награду, Юрий Ильин поблагодарил мать Аяна Кемпирова за воспитание сына.

Фото: МЧС РК



Есть еще одна самоотверженная история о пожарном, спасшем шестерых детей из дома в Талгаре, где открытым пламенем горела квартира. Ренат Нурметов проявил героизм, вызволяя из огня в безопасное место девять жителей. Глава МЧС вручил огнеборцу Алматинской области медаль "Ерлігі үшін".





Фото: МЧС РК



Похожая опасная ситуация произошла и в Алматы. Сотрудник ДЧС города Кайрат Нуржаубаев из 10-этажного жилого дома спас семь человек, трое из которых – дети.



Возгорание произошло днем 12 октября в квартире на третьем этаже в ЖК "Алма Сити". Как вспоминает пожарный, к моменту прибытия из подъезда шел густой дым. Жители остались отрезанными от путей эвакуации из-за сильного задымления на лестничном марше с третьего по 10 этаж. После проведенной разведки командир отделения, действуя в условиях высокой температуры и нулевой видимости, успешно вывел жильцов из горящего здания.

Фото: МЧС РК



За проявленные мужество и профессионализм при спасении людей указом президента командир отделения СПЧ №6, старший сержант гражданской защиты Кайрат Нуржаубаев награжден медалью "Ерлігі үшін".



За семь лет службы в органах гражданской защиты Нуржаубаев спас десятки человеческих жизней. К примеру, 23 февраля Кайрат спас из пожара мужчину, оказавшегося запертым в квартире первого этажа. Из-за сильного задымления во время эвакуации жильцов подъезда спасатель, разрезав металлическую решетку на окне, смог проникнуть в квартиру и вынести пострадавшего на воздух.

Также костанайский старший сержант Ерлик Сураганов прославился на всю страну своим героическим поступком: вместе с другом он вынес 73-летнюю пенсионерку из горящего дома. Приехавшие на вызов полицейские увидели объятую пламенем квартиру. В мае 2022 года президент вручил полицейскому из Житикары медаль "Ерлігі үшін" ("За мужество").



Полицейский, принимая от главы государства награду, выразил уверенность, что так бы поступил любой сотрудник органов.

Не так давно казахстанцев восхитил своим поступком павлодарский пожарный. Марлен Абенов в свой выходной первым заметил клубы дыма, выходящие из-под крыши многоэтажки, в которой проживает сам. Мужчина поднялся на девятый этаж и эвакуировал четырех человек, в том числе женщину с ребенком. После того, как соседи были выведены из задымления, побежал в подвал и стал сдерживать огонь, поливая пламя водой из баклажек до приезда спасателей.









По лицу молодого человека очевидцы поняли, что пожарный рисковал своей жизнью.



Казахстанцы самоотверженно спасали граждан и детей

Кроме того, обычные люди почти ежедневно спасали ближних, становясь случайными очевидцами опасных ситуаций. 24 сентября житель Акмолинской области Талгат Жексембеков спас двоих детей при пожаре в селе Коянды.

Дети на короткое время остались одни. Мама уложила девочек двух и трех лет спать, а сама побежала отнести обед супругу, который работал неподалеку. В этот злополучный момент произошло возгорание кровати и одежды малышей.

Дым в окне заметила соседка, позвав на помощь рабочих, которые трудились на экскаваторе вблизи дома. Мужчины сразу кинулись на помощь. Пришлось ломать амбарный замок. Одну девочку 2020 г.р. экскаваторщик вынес на руках, а вторая малышка 2019 г.р. выбежала за мужчиной из горящего жилища самостоятельно. Детей госпитализировали в городскую больницу №2 Астаны с термическим ожогами различной степени. Кроме того, эта история могла бы закончиться намного печальнее – в доме находились газовые баллоны.

В МЧС Акмолинской области наградили Талгата Жексембекова медалью "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін".

А вот другой героический случай. В Павлодарской области очевидец ДТП без раздумий кинулся вытаскивать людей из горящей машины, прежде чем она взорвалась. Риск был колоссальный, но местный житель поселка Маралды Еркебулан Жузбаев без колебаний бросился на помощь пострадавшим на трассе Павлодар – Щарбакты.







Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков посетил дом героя и вручил нагрудный знак "За заслуги перед областью", также поощрив материально.





Фото: скрин видео







Героем другой истории стал астанчанин, спасший трехлетнюю девочку от падения с восьмого этажа. Инцидент произошел утром 11 мая. Прохожие увидели ребенка, висящего на карнизе балкона предпоследнего этажа. 37-летний Сабит Шонтакбаев заметил висящего снаружи плачущего ребенка, выходя на работу. Благодаря моментальным действиям Сабита малышка была спасена. Мужчина побежал в расположенную снизу квартиру, вскарабкался на створку открытого окна и почти в последний момент подхватил падающего ребенка, рискуя сам сорваться с шаткой конструкции. Помог этому плану осуществиться друг Сабита – Саги Жылкышиев. Он держал его за ноги, находясь внутри квартиры, а также принимал ребенка в окно. Оба спасителя получили ценные награды, в том числе квартиры. В МЧС Сабиту Шонтакбаеву вручили нагрудный знак "Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін".



Фото: МЧС РК







Фото: МЧС РК



Еще одно удивительное спасение двухлетнего ребенка от падения из окна жилого комплекса "Шеркала" произошло в Астане. 13 июля мама побежала в аптеку за лекарствами. Тем временем малышка, потеряв из виду родительницу, начала звать ее в окно с седьмого этажа, опасно навалившись на москитную сетку. В это время подростки играли во дворе в футбол. Увидев страшную картину, 17-летний Есдаулет Даутбеков ринулся в подъезд и через окно соседей проник в комнату к плачущему ребенку. Чтобы преодолеть это расстояние, подростку пришлось карабкаться по скользким панелям высотки, рискуя своей жизнью.

За этот подвиг министр просвещения Асхат Аймагамбетов вручил юноше грант на обучение в одном из вузов Алматы, а глава строительной компании подарил семье Есдаулета трехкомнатную квартиру в одном из столичных ЖК.

Фото: телеграм-канал Qumash







Фото: МЧС РК



Другая опасная ситуация произошла в Алматы прямо во время следования маршрутного автобуса. Пассажир спас женщину от напавшего на нее с ножом бывшего мужа. Но супругу удалось ранить лицо и грудь 27-летней матери двоих детей. Чем бы закончился этот инцидент, если бы агрессора не обезвредил случайный пассажир, страшно представить. Оказалось, бывший супруг несколько дней выслеживал женщину, обещая убить.







Жомарт Токаев наградил мужчину, спасшего женщину в автобусе, вручив медаль "Ерлігі үшін" за проявленную отвагу.

Дети приходят на помощь друг другу

В Алматинской области смелый 10-летний мальчик вытащил из выгребной ямы соседскую трехлетнюю девочку.

Фото: ДЧС РК



Инцидент произошел утром 14 июля. Школьник из села Иргели Карасайского района услышал о том, что маленький ребенок провалился в отверстие уличного туалета, где начал захлебываться нечистотами. Отец ребенка пытался помочь дочери выбраться, но из-за узкого отверстия не смог пролезть в выгребную яму. Тогда мальчик вызвался спуститься и достать малышку. Его обвязали веревкой и спустили в яму. Алихан схватил девочку и взрослые вытянули детей наружу.



Только по счастливой случайности никому из детей не понадобилась медицинская помощь. В ДЧС объяснили, что дети могли задохнуться от ядовитых паров. Маленького героя обещали представить к ведомственной награде за смелость и спасение жизни ребенка.

Фото: очевидцев



Подобный случай произошел в Кызылорде в августе месяце. В открытый канализационный колодец упал двухлетний ребенок. Крики о помощи услышал 15-летний подросток Арман Аманжолов. Он поспешил спуститься в четырехметровый колодец, заполненный канализационной водой. Подоспели к детям прохожие и полицейский в отставке Талгат Мырзабеков. Они помогли вытащить подростка с малышом из люка.



Позже стало известно, что Арман из многодетной семьи. Благородный поступок оценили в акимате Кызылординской области и вручили ключи от квартиры.

Лед на водоемах

В декабре месяце хрупкий лед чуть не стал причиной гибели детей. Происшествие случилось на реке Урал, когда прогулка маленьких сельчан чуть не закончилась трагедией в Атырауской области.

Дети играли у моста в районе Жумыскер. В этот момент лед треснул и ребята упали в воду. Но их товарищ – 8-летний Динмухаммед Жанбырбай – не растерялся в опасной ситуации, и стал аккуратно пробираться по хрупкой поверхности к проруби. Он помог тонущим друзьям выбраться из реки, хотя всю спасательную операцию осложняло сильное течение.

За отвагу и мужество приказом главы МЧС Казахстана бесстрашного школьника наградили медалью "Суда батқандарды құтқарғаны үшін".





Вода чуть не забрала жизни еще двух детей в Астане. На помощь пришел полицейский Азамат Саянов, который на тот момент находился в отпуске и ездил по своим личным делам.



5 октября около 16:00 сержант полиции услышал зов двух тонущих мальчишек в реке Иртыш. 12-летний Аспандияр и 11-летний Куаныш после школы решили прогуляться вдоль берега реки, но в какой-то момент Куаныш слишком близко подошел к обрыву, сорвался и упал в воду. Аспандияр бросился спасать друга. Позже оба стали тонуть. На помощь прибежал полицейский и спас школьников.

Фото: МВД РК



Помощника дежурного дежурной части отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Азамата Саянова наградили республиканской общественной премией "Халық тану".

Авиация

Международное внимание привлек подвиг казахстанских пилотов, которые спасли лайнер от крушения, следуя в столицу Португалии.

Капитан корабля национальной авиакомпании Вячеслав Аушев, вторые пилоты Бауржан Карашолаков и Сергей Соколов в ноябре 2018 года перегоняли самолет Embraer Е190 после техобслуживания в Лиссабоне. Из-за ошибки при установке системы управления элеронами сразу после взлета воздушное судно стало практически неуправляемым. Экипажу пришлось испытать те же пятикратные перегрузки, что и пилотам истребителей при крутых пикированиях и вращениях. В итоге им удалось восстановить контроль и благополучно посадить самолет.

Фото: Telegram/samrukazynaofficial



Спасших самолет казахстанских пилотов наградили престижной авиационной премией в Великобритании. Пилотам вручили премию Хью Гордона-Берга от лондонской Honourable Company of Air Pilots за выдающуюся отвагу, мужество и действия, проявленные во время спасения самолета и коллег.



К слову, данной премией поощряют лишь летчиков из Великобритании и стран Содружества, но для пилотов из Казахстана сделали исключение. На церемонию награждения авиаторов пригласили в Лондон, в историческое здание Гилдхолл в центре лондонского Сити.

