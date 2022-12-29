Главные политические события в Казахстане, произошедшие в 2022 году

Уходящий год для казахстанцев стал годом масштабных политических реформ. Январские события и в целом общественно-политическая ситуация в стране показали, что назрел серьезный запрос на качественные изменения в системе государственного управления, сообщает Zakon.kz.

В 2022 году важнейшими ключевыми событиями во внутриполитической жизни Казахстана стали: масштабная программа политических реформ, представленная главой государства в мартовском Послании народу Казахстана; внесение изменений в Конституцию путем всенародного референдума и внеочередные президентские выборы, давшие старт перезагрузке ключевых государственных институтов.





Фото: Zakon.kz



10 января 2022 года



Президент Касым-Жомарт Токаев выступил в мажилисе Парламента и дал оценку январским событиям, отметив, что во многом они были вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной деятельностью госорганов.



Глава государства обозначил основные контуры модернизационной повестки – трансформацию взаимоотношений между государством и обществом, переход на новый формат общественного договора, продолжение курса политической модернизации.

1 марта 2022 года

Произошел ребрендинг и переименование партии Nur Otan в Amanat. Был обозначен вектор на системную модернизацию партии, включающую активизацию деятельности фракций в Мажилисе и маслихатах.

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16 марта 2022 года

Президент обратился с Посланием к народу – "Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации", где представил масштабную программу политических реформ, являющуюся важным элементом модернизационной повестки президента.



Основными направлениями политического реформирования, которые, как ожидается, должны положительно повлиять на развитие демократизации, усиление парламентаризма и многопартийности в стране, являются отход от излишней концентрации президентских полномочий, упрощение процедуры регистрации партий, повышение роли местных органов власти и совершенствование судебной и правоохранительной систем.

Одной из важных озвученных инициатив стало внедрение смешанной пропорционально-мажоритарной избирательной системы с соотношением 70:30 в мажилисе и 50:50 в областных маслихатах. По мнению экспертов казахстанского Института мировой экономики и политики, такой подход будет формировать более гармоничную избирательную модель, учитывающую права всех граждан.

Также в Послании было сказано о введении полной мажоритарной системы выборов в районных и городских маслихатах. Ожидается, что подобная практика обеспечит более тесное взаимодействие депутатов с местным населением, усилит работу маслихатов и принципиально изменит отношения между исполнительными и представительными органами власти в регионах.

Другая важная часть, о которой сказал президент – расширение возможностей для партийной системы. Эта задача будет реализовываться посредством упрощения процедуры регистрации политических партий – снижения регистрационного порога с 20 тыс. до 5 тыс. членов, активизации партийного поля страны, появления новых партий и трансформации существующих.

26 апреля 2022 года

Президент принял решение о прекращении председательства и выходе из партии Amanat. Таким образом, глава государства стал "надпартийной" политической фигурой. Также партия Adal присоединилась к Amanat и, если раньше многие казахстанцы голосовали за правящую партию, ассоциируя ее с президентом, то теперь шансы всех партий на парламентских выборах, которые пройдут в первой половине 2023 года, будут уравнены и ни одна из них не будет иметь каких-либо преимуществ.

Фото: Zakon.kz



5 июня 2022 года

В Казахстане прошел всенародный референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК. Это объясняется тем, что ранее инициированные президентом серьезные политические реформы требовали кардинальной эффективной конституционной реформы, в связи с чем глава государства принял решение провести конституционные поправки через всенародный референдум.

Ключевая цель конституционного реформирования – системная трансформация существующей политической модели, выстраивание оптимального баланса между институтами власти и усиление сдержек и противовесов между ними.

Изменение Конституции путем прямого всенародного голосования было проведено в Казахстане впервые. Явка граждан составила 68%, из них большая часть, или 77%, проголосовали за конституционную реформу. В общей сложности на референдум были вынесены 56 поправок в 33 статьях Конституции. Таким образом, была изменена треть Основного закона страны.

Значительная часть поправок является законодательным оформлением политических реформ, представленных в мартовском Послании главы государства, и направлена на следующие ключевые блоки:

усиление механизма защиты прав граждан. Для этого был создан Конституционный суд, который начнет работать уже с 1 января 2023 года. В отличие от существующего Конституционного совета, в новый судебный орган теперь могут обращаться все граждане. Также расширены возможности для уполномоченного по правам человека;

повышение роли и статуса Парламента: Мажилис станет принимать законы, а Сенат одобрять или не одобрять; контрольные функции Парламента усилятся за счет того, что председатель Высшей аудиторской палаты будет два раза в год отчитываться в Мажилисе;

усиление местных органов власти через косвенную систему выборов акимов областей и появление депутатов-одномандатников в маслихатах. Глава государства теперь не может отменять акты акимов областей и увольнять акимов городов и сельских округов;



демонополизация власти и повышение конкуренции.

В целом конституционные поправки охватывают главные институты госуправления и нацелены на перераспределение функций и формирование оптимального баланса между исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти.

16 июня 2022 года

Состоялось первое заседание Ұлттық құрылтай под председательством президента . Особенностью этого форума является то, что в состав Национального курултая вошли по одному представителю от каждого регионального общественного совета и был задан курс – Национальный курултай должен стать новым центром общенационального диалога, позволяющим объединить и сплотить казахстанское общество для обсуждения важнейших вопросов развития страны.

Также на этом заседании глава государства озвучил инициативу по восстановлению Дня Республики 25 октября и приданию ему статуса главного национального праздника. Таким образом, в этом году 25 октября казахстанцы праздновали День Республики.

Фото: Zakon.kz



1 сентября 2022 года

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил еще с одним Посланием – "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество". Ключевой посыл данного документа кроется в том, что структурные экономические преобразования являются, по сути, продолжением политической модернизации и важным элементом в создании Справедливого Казахстана.



Кроме того, в сентябрьском Послании была заявлена инициатива о проведении президентских выборов с однократным семилетним сроком, которые состоялись 20 ноября.

В октябре 2022 года три парламентские партии – Amanat, Народная партия Казахстана и "Ак Жол", а также ряд НПО объединились в Народную коалицию и выдвинули в президенты кандидатуру Токаева, который на выборах получил абсолютное большинство голосов.

Фото: Zakon.kz



20 ноября 2022 года

В Казахстане прошли внеочередные выборы президента. Безоговорочную победу одержал Касым-Жомарт Токаев, получив большую общественную поддержку – 81,31%, или 6 456 492 голоса. По мнению экспертов, граждане голосовали за обозначенные Токаевым политические и экономические реформы, заявленный им курс на построение "Справедливого Казахстана", учитывая при этом его личные качества и богатый международный опыт.



"Полученный новый мандат доверия общества нужен в первую очередь для системных реформ в политике и экономике. Президент избирался на однократный семилетний срок без права переизбрания. Эта норма закладывает хорошую демократическую традицию, так как будет обеспечена регулярная сменяемость высшего руководства, а также будет способствовать долгосрочной стабилизации политической системы и устранению рисков монополизации власти. Сегодня последовательная перезагрузка всех основных институтов власти продолжается вместе с политической модернизацией, в стране по-настоящему идут масштабные и прорывные внутриполитические реформы, нацеленные на формирование открытой, сбалансированной и эффективной политической модели. Казахстан осуществляет серьезные внутриполитические преобразования по формированию новых "правил игры" не только в политике, но и в других сферах". Эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков

Президентские выборы дали старт поэтапной кардинальной перезагрузке политической системы страны и ключевых государственных институтов, логическим продолжением которой станут выборы в сенат Парламента 14 января 2023 года, а затем в Мажилис и маслихаты.

