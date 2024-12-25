Итоги 2024 года: какие важные политические события происходили в Казахстане

Уходящий 2024 год стал по-настоящему насыщенным изменениями в социальной сфере. Продолжились политические реформы, направленные на укрепление национальной идентичности, которые инициировал глава государства. О главных событиях в жизни страны – в обзоре Zakon.kz.

2024 год прошел под лозунгом "Справедливый Казахстан: Закон и Порядок". Этой сверхзадаче так или иначе были посвящены многие политические события.

Национальный курултай

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева 15 марта в Атырау состоялось третье заседание Национального курултая. Выступая перед членами курултая, глава государства отметил необходимость борьбы с новыми пороками общества.

В частности, он призвал поставить надежный заслон распространению пяти социальных зол: наркоторговли и наркомании; лудомании; семейно-бытового насилия, буллинга и агрессии; вандализма; расточительства.

Президент также выделил ключевые ценности, определяющие образ нашей нации. Это независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство. По его словам, следуя этой идейной основе, наша нация сможет занять достойное место в сверхдинамичном и непредсказуемом XXI веке.

Фото: akorda.kz

Сессия Ассамблеи народа Казахстана

25 апреля состоялась ХХХІІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс". Участники сессии определили конкретные шаги для укрепления институционального потенциала Ассамблеи и усиления ее взаимодействия с государственными органами, парламентом и маслихатами. Было принято к исполнению поручение главы государства об усилении роли Ассамблеи в принятии государственных решений и сопровождении проводимых в стране реформ.

Фото: akorda.kz

Заседание ШОС

4 июля во Дворце Независимости прошло заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. За период казахстанского председательства с июля 2023 года по июль 2024 год было проведено около 150 мероприятий разного уровня, включая цифровой, туристический, энергетический и бизнес-форумы, а также молодежный совет ШОС.

Договорную базу пополнили 60 новых документов, в числе которых Антинаркотическая стратегия, План по реализации стратегии экономического сотрудничества, Соглашение в сфере охраны окружающей среды, Стратегия развития энергетического сотрудничества. Председательство в ШОС перешло к Китайской Народной Республике.

Фото: akorda.kz

Встреча глав государств Центральной Азии

9 августа в Астане прошла VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. На встрече была утверждена Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества до 2027 года. Документ нацелен на улучшение межправительственной координации и усиление контроля за ходом реализации инициатив, выдвинутых на этой площадке. Кроме того, подписан еще один важный документ, направленный на развитие региональной кооперации "Центральная Азия – 2040".

Фото: akorda.kz

Послание народу Казахстана

2 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента обнародовал Послание народу Казахстана "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм".

Глава государства выступил с рядом инициатив, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие страны, устранение дисбалансов между денежно-кредитной и фискальной политиками, улучшение инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса, полноценного раскрытия промышленного потенциала, решение первоочередных инфраструктурных проблем, повышение кадрового потенциала страны, реализацию комплексных мер для укрепления здоровья нации и перезагрузки системы социальной поддержки граждан, улучшение экологической ситуации, кардинального повышения эффективности государственного управления, а также всемерного утверждения в обществе идеологии Закона и Порядка.

Фото: akorda.kz

Референдум по АЭС

6 октября состоялся референдум по вопросу строительства атомной электростанции на территории РК, по итогам которого число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, составило 5 561 937 человек, или 71,12%. Таким образом, принято положительное решение по вопросу строительства.

Фото: Zakon.kz

Ранее мы рассказали о внешней политике Казахстана в 2024 году. Официальные делегации РК во главе с президентом Касым-Жомартом Токаевым совершили множество международных визитов и переговоров, и все они заканчивались подписанием конкретных двусторонних документов, направленных на расширение торгово-экономических и культурных связей со многими странами мира.