Сколько работников госучреждений и квазигоссектора задекларируют свои активы в 2023 году

С 1 января 2023 года стартует второй этап декларирования доходов для работников госучреждений, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов. Какие сведения отображаются в декларациях, о чем говорят эксперты и какие данные дают регионы – в материале Zakon.kz.

В список декларируемых активов входит движимое и недвижимое имущество, земельные участки и доли, находящиеся в Казахстане и за пределами страны, а также ценные бумаги и денежные средства на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами нашей страны, в сумме, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1000-кратный размер МРП. На сегодня это 30 млн 630 тыс. тенге. Декларируется и доля участия в уставном капитале юридического лица, созданного за пределами РК, а также задолженность других лиц перед физическим лицом и задолженности физического лица перед другими лицами, при наличии нотариально засвидетельствованного договора или иного документа.

Исключением в этом случае являются задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, созданным в соответствии с законодательством РК о банках и банковской деятельности в РК.

Астана – город госслужащих

По данным ДГД по Астане, по предварительной оценке, 1,4 млн работников госучреждений и квазигосударственного сектора впервые подадут первоначальную декларацию об активах и обязательствах.

В целом по стране, согласно данным Национального бюро статистики, за третий квартал 2022 года в число представителей всех госструктур (государственных служащих – политических или административных работников госаппарата, а также людей, занятых в сфере обороны и обязательного социального обеспечения) входит 486,3 тыс. человек, из них в Астане трудятся 41,9 тыс. служащих.

К слову, по сравнению с первым кварталом 2022 года, в третьем число госслужащих по Казахстану снизилось на 4,3 тыс. человек, в столице – на 0,6 тыс.

Алматы: более 100 тыс. человек впервые подадут декларации об активах и обязательствах

Как рассказал в ходе брифинга руководитель Управления непроизводственных платежей ДГД по Алматы Куаныш Туменбаев, в южной столице более 100 тыс. работников госучреждений и квазигосударственного сектора и их супруги впервые подадут первоначальную декларацию об активах и обязательствах.

"C 1 января 2021 года в Казахстане стартовало всеобщее декларирование. На первом этапе декларацию об активах и обязательствам представляли государственные служащие и их супруги. На втором этапе с 1 января 2023 года декларацию будут представлять работники государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора, а также их супруги", – сказал Куаныш Туменбаев.

Он также отметил, что в прошлом году декларацию в Алматы представили свыше 47 тыс. физлиц.

Как сдавать декларации

Экс-депутат маслихата Алматы Акбопе Абилкасимова была в числе первых, кто сдал отчет о декларации. В ноябре 2020 года она сдала декларацию об активах и обязательствах физического лица. По ее словам, в управлении госдоходов специалисты отнеслись профессионально, помогли с заполнением бумаг, объяснив, где брать информацию.

"Я регистрировалась в качестве кандидата в депутаты, когда впервые столкнулась со сдачей личной налоговой отчетности. Таким образом, в ноябре 2020 года я впервые сдала 230 форму – это декларация по индивидуальному подоходному налогу, в которой я указала, каким недвижимым имуществом я владею, а также каким автотранспортом. Также требовалось указать место работы и наличие банковских счетов с полными суммами денежных средств на них. 230 форму я сдавала бумажном виде, так как, честно говоря, не имела представления, как ее заполнить. В 2021 году, будучи депутатом маслихата, я сдавала 250 форму налоговой отчетности за весь 2020 год – это "Декларация об активах и обязательствах физического лица". В декларации нужно было отразить все сведения по состоянию на 31 декабря 2020 года, по всему имеющемуся в собственности имуществу и обязательствам, в том числе по имеющимся наличным деньгам", – говорит Акбопе Абилкасимова.

В этом году Акбопе Абилкасимова сдала декларацию о доходах и имуществе электронно. По ее словам, заполнение декларации заняло около часа.

"В 2022 году я сдавала уже 270 форму ("Декларация о доходах и имуществе"). В ней указывается индивидуальный подоходный налог, уплаченный за предыдущий год, сведения о приобретении имущества, об отчуждении имущества, о деньгах на банковских счетах, превышающих 1000-кратный МРП, а также все то же самое за границей. Мне заполнение форм далось легко, так как особого имущества у меня нет, а за границей, тем более, ничего нет. Эти две формы я уже сдавала в электронном виде, ориентируясь на инструкцию в YouTube", – рассказала Акбопе Абилкасимова.

По ее словам, всеобщее декларирование – один из самых необходимых проектов в Казахстане для борьбы с коррупцией.

Шымкент: 41 854 человека должны задекларировать доходы по второму этапу

В Шымкенте на первом этапе сдали декларацию о доходах 21 870 госслужащих и их супруги. По данным департамента государственных доходов мегаполиса, задекларированы были имущество, недвижимость, транспортные средства, земельные участки, деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Казахстана, а также инвестиционное золото госслужащих Шымкента.

"На первом этапе декларацию сдали лица, занимающие государственную должность, и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение государственных функций и приравненные к ним, а также их супруги. На первом этапе в Шымкенте 22 595 лиц сдали декларацию об активах и обязательствах по форме 250. На сегодняшний день 270 форму декларации о доходах и имуществе сдали 21 870 лиц. В работе 725. На втором этапе по Шымкенту - 41 854 работника государственных учреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги. Они с 2023 года должны сдать декларацию об активах и обязательствах по форме 250", – сообщил руководитель управления непроизводственных платежей Департамента государственных доходов по Шымкенту Омартаев Бауыржан.

Юрист: Иная точка зрения

В Казахстане всеобщее декларирование внедряют поэтапно. Власти, таким образом, хотят искоренить теневую экономику и увеличить поступления налогов в бюджет. Ежегодно сдавать декларацию о доходах в дальнейшем будут все. Однако юрист Евгений Яворский считает, что всеобщая декларация нарушает права граждан и негативно относится к этой процедуре.

"Я считаю, что это ненужное мероприятие. Всегда можно найти варианты, как все это спрятать. Можно найти какого-то дальнего родственника и так далее. То есть насколько это дает борьбу с коррупцией, остается под большим вопросом. За персональные данные столько вопросов встает. Сейчас любой проступок или что-то в виде проступка может трактоваться, как преступление. Люди и общество от этого становятся злыми. Потом, сейчас базы любые можно вскрыть. То есть ту информацию, которую люди будут сдавать, им могут воспользоваться какие-то недобросовестные люди. Я вижу больше негатив в этом, нежели позитив", – говорит юрист Евгений Яворский.

Атырау: 65 117 человек должны сдать декларации о доходах в 2023 году

15 сентября 2022 года завершился срок предоставления декларации о доходах и имуществе лицами первого этапа всеобщего декларирования. На первом этапе в систему всеобщего декларирования в Атырауской области вошли 17,7 тыс. человек, представившие декларацию об активах и обязательствах.

"По плану на втором этапе всеобщего декларирования в Прикаспии планируется охватить 65 117 человек", – сообщила пресс-секретарь Департамента государственных доходов по Атырауской области Алия Байтемирова.

Восточно-Казахстанская область: 54 642 служащих должны задекларировать свои доходы

В новом 2023 году впервые декларацию об активах и обязательствах по форме 250 предоставят 54 642 человека.

"Это работники государственных учреждений и квазигосударственного сектора региона и их супруги. Государственные учреждения – это учреждения и организации в сфере образования, дошкольного образования, здравоохранения, культуры, спорта и так далее, то есть бюджетные организации. К квазигосударственному сектору относятся государственные предприятия, акционерные общества, национальные холдинги, компании, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними", – пояснила руководитель Управления разъяснительной работы ДГД по ВКО Гульмира Сабралимова.

С начала 2022 года декларации о доходах и имуществе представили 58 077 физических лиц.

Комментарий от налоговиков: декларирование без трудностей

На первом этапе с 1 января 2021 года декларацию об активах и обязательствах представили 59 573 государственных служащих и лиц, приравненных к ним, то есть руководители квазигосударственных компаний, руководители госучреждений, депутаты Парламента и маслихатов, акимы всех уровней и других категорий, а также их супруги. Как таковых трудностей при этом у людей не возникало, говорят налоговики.

"Трудностей нет, поскольку наиболее удобный способ в электронном виде через мобильное приложение eSalyq Azamat позволяет отправить отчетность в течение нескольких минут без получения ЭЦП", – отмечает глава ДГД по ВКО Гульмира Сабралимова.

Налоговики ВКО предупреждают: в случае непредставления декларации в первый раз выносится предупреждение. При повторности в течение года после наложения взыскания – налагается штраф в размере 15 МРП на физических лиц (45 945 тенге).

Жамбылская область: в 2022 году декларации о доходах сдали более 36,5 тыс. госслужащих и депутаты маслихатов

По информации руководителя Управления непроизводственных платежей Департамента госдоходов по Жамбылской области Жандоса Лахаева, с 1 января 2023 года, когда стартует второй этап декларирования, первоначальную декларацию об активах и обязательствах должны будут сдать более 100 тыс. работников госучреждений и квазигосударственного сектора. Помимо этого, о своих доходах отчитаются их супруги.

В 2022 году декларации сдали 36 542 государственных служащих и 5445 кандидатов на государственную службу. В обязательном порядке декларации заполнили депутаты маслихатов всех уровней.

Жандос Лахаев также уточнил, что планов по декларированию у департамента нет. Однако если государственный служащий или депутат маслихата опоздал с предоставлением декларации, его ждет административное наказание. В этом году все декларации были предоставлены вовремя.

За представление неполных, недостоверных сведений в декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, за исключением случаев, влекущих начисление налогов и других обязательных платежей в бюджет, сумма штрафа составляет 3 МРП (9189 тенге).

Карагандинская область: первоначальную декларацию об активах и обязательствах подадут 64 468 служащих

"По итогам первого этапа всеобщего декларирования по форме 250 было предоставлено 47 852 декларации; по форме 270 – 46 259 деклараций", – сообщили в Департаменте госдоходов по Карагандинской области.

За 2021 год декларацию по активам и обязательствам в Карагандинской области предоставили 39 917 лиц.

В Карагандинской области более 64 468 работников госучреждений и квазигосударственного сектора и их супруги впервые подадут первоначальную декларацию об активах и обязательствах.

Почти 300 костанайцев сдали декларации с опозданием

Как уточнили в ДГД по Костанайской области, по результатам первого этапа всеобщего декларирования в регионе задекларировали свои доходы и активы порядка 25 тыс. физических лиц. Из них несвоевременно предоставили декларации 298 человек. Согласно нормам, предусмотренным в Административном кодексе, не сдавшие вовремя декларации по доходам на первый раз отделались предупреждением.

Налоговики напоминают, какая ответственность грозит за нарушение срока предоставления декларации по ст. 272 КоАП РК ("Непредставление налоговой отчетности, документов, необходимых для определения финансовой прибыли контролируемой иностранной компании, а также представление неполных, недостоверных сведений в налоговой отчетности").

"Первое нарушение – в виде предупреждения, повторно в течение года – штраф в размере 15 МРП. В 2022 году это 45 945 тенге. За предоставление неполных, недостоверных сведений, влекущих начисление налогов и других обязательных платежей в бюджет, – предупреждения (п. 2-1 ст. 272 КоАП РК). Деяния, совершенные повторно в течение года после предупреждения, влекут штраф в размере 3 МРП (п. 2-2 ст. 272 КоАП РК). В случае сокрытия объектов налогообложения, влекущих начисление налогов, предусмотрен штраф в размере 200% от суммы налогов, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения (п. 1 ст. 275 КоАП РК), и в размере 300%, если такое нарушение повторится (п. 2 ст. 275 КоАП РК)", – сообщили в ДГД по Костанайской области.

Павлодар: сроки предоставления декларации

По словам руководителя Управления по разъяснительной работе Департамента госдоходов по Павлодарской области Галины Бирюковой, декларацию на бумажном носителе нужно будет сдать не позднее 15 июля, в электронном виде – 15 сентября.

Декларацию можно предоставить в электронном виде через "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz), портал "электронного правительства" (egov.kz), а также через мобильное приложение eSalyq Azamat.

По словам эксперта, в текущем году 1617 человек сдали 2859 деклараций по форме налоговой отчетности 250. Также 20 442 налогоплательщика предоставили 22 277 деклараций по ФНО 270.

В Туркестанской области более 36 тыс. человек задекларировали доходы в этом году

По данным пресс-службы Департамента государственных доходов по Туркестанской области, в 2021 году декларацию "Об имуществе и обязательствах" по форме 250 подали 35 546 физических лиц, а в 2022 году декларацию образца 270 подало 36 681 физическое лицо.

"Установлено, что 593 физических лиц, которые были обязаны подать декларацию "О доходах и имуществе физического лица" формы 270, не представили ее в срок, и всем им были направлены уведомления. На сегодняшний день обработано 115 из 593 отправленных сообщений, по остальным 478 - оформлены приказы, направленные в адреса физических лиц, ведется работа по подаче декларации "О доходах и имуществе физического лица", – сообщили в пресс-службе ДГД по Туркестанской области.

Точка зрения экономиста: декларирование – нужная процедура

Экономист Арман Байганов считает декларирование дохода населения нужной процедурой. По словам эксперта, благодаря декларированию можно сузить потенциальные коррупционные риски и снизить теневую экономику.

"Всему Казахстану нужно декларирование. Декларирование поможет сузить те же коррупционные риски среди госслужащих. Но метод декларирования более затратный, в плане того же самого администрирования. Но, я думаю, будет какая-то методика разработана фискальными органами, выборочным методом будет осуществляться выявления потенциальных рисков. Хочу сказать, что у нас есть предприниматели самозанятые, те же предприниматели на рынке и еще где-то, у которых наличный взаиморасчет в национальной валюте. Вот там необходимо эти категории лиц декларировать. Там более у нас развита теневая экономика", – говорит эксперт.

В заключение напомним, что на третьем этапе с 1 января 2024 года декларацию по доходам будут представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги; индивидуальные предприниматели и их супруги. На четвертом этапе с 1 января 2025 года – оставшиеся категории граждан.

Авторы: Карина Адильбекова, Владимир Долгушев, Таисия Колевид, Ева Гоцкая, Людмила Мельник, Айдар Альтаев, Александр Сергеев, Светлана Новак