Нужно ли в декларации в 2024 году указывать мобильные переводы

С 1 января 2024 года стартует третий этап всеобщего декларирования. Надо ли указывать поступающие на карту переводы, осуществленные через мобильное приложение в декларации, и какие из них может проверить налоговая, рассказали Zakon.kz эксперты финрынка.

С 1 января 2024 года на третьем этапе всеобщего декларирования руководители и учредители юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги предоставляют декларации об активах и обязательствах (форма 250.00). Декларирование также распространяется на руководителей и учредителей бездействующих или приостановленных юрлиц.

Нужно ли декларировать поступающие на карту денежные переводы и какие именно

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса еще 13 декабря 2023 года напомнил, что закон, регулирующий мобильные переводы, был принят в 2022 году не просто так.

"…Еще в прошлом году был принят соответствующий закон, который направлен на то, чтобы те мобильные переводы, которые имеют характер предпринимательской деятельности, облагались налогом. А если это простые переводы между родными, коллегами, бывают разные случаи, понятно, что это не относится к предпринимательской деятельности и не будет облагаться налогом", – заявил Ерулан Жамаубаев.

В Комитете госдоходов, куда Zakon.kz обратился за уточнением, также пояснили, что в декларации все переводы указывать не нужно.

"Тут вопрос вот в чем: нормы закона, по которым банки передают информацию по мобильным переводам, направлены на выявление незаконной предпринимательской деятельности. Если в течение трех месяцев поступает 100 переводов от разных лиц, то вряд ли их получает простое физическое лицо, не занимающееся предпринимательской деятельностью. В случае, если человек занимается бизнесом, то он должен зарегистрироваться в налоговых органах. А если это ИП, то уже будет рассматриваться вопрос о занижении доходов. В каждом конкретном случае будет выясняться индивидуально", – рассказал заместитель руководителя Управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Ерканат Шынберген.

Когда без ИП никак

По словам Ерканата Шынбергена, в случае выявления переводов в рамках предпринимательской деятельности лицом, не зарегистрированным в качестве ИП, ему будет направлено уведомление о необходимости регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Если уведомление будет исполнено, то никаких мер применяться к нему не будет. В противном случае назначается налоговая проверка.

Если ИП занижал доходы, то у него могут арестовать счета, а далее также назначается проверка. За предпринимательство без регистрации в налоговых органах физическому лицу грозит штраф от 15 до 50 МРП согласно КоАП. При сокрытии доходов предпринимателю грозит наказание в зависимости от суммы.

Необходимость в контроле назрела давно

В целом само налогообложение не меняется. Личные переводы не облагались ранее и не будут облагаться налогами. А доходы предпринимателей как облагались, так и будут облагаться. Единственное, что изменилось, – это контроль. Если предприниматель получает оплату переводами и укрывается от налогов, то налоговая это увидит и оштрафует. Чтобы этого не случилось, ответ очевиден – бизнес должен вестись легально.

По мнению консультанта по связям с государственными органами, члена Общественной палаты при Мажилисе Парламента РК Натальи Малярчук, необходимость в таком контроле назрела давно.

"Это нужно было начать делать. Каким-то образом необходимо бороться с теневой экономикой. Нужно понимать, сколько реально в экономике находится денег, в том числе и для того, чтобы осуществлять менеджерский подход к социальным пособиям и выплатам, формировать расходную часть бюджета и так далее. Это логичный шаг, которого следовало ожидать. Это подотчетность, которую надо вводить. Другой вопрос, как это делается", – рассуждает Наталья Малярчук.

Не стоит мешать мух и котлеты

Известный казахстанский экономист Алмас Чукин тоже ничего предосудительного в мониторинге переводов граждан страны не видит и заявляет, что полностью поддерживает намерения государства.

"Во-первых, закон нужно соблюдать. А во-вторых, не надо делать, извините, кашу на одном счету – это мое личное, это для ведения бизнеса. Есть счет и карта для физического лица, а есть бизнес-счет и привязанная к нему карта. Ничего сложного. Пока не было онлайн переводов, такая путаница отсутствовала. Никогда предприниматель при ведении бизнеса не предоставлял свой личный счет. А теперь народ не просто все попутал, но и привык к этому", – говорит Алмас Чукин.

Эксперт советует не мешать все поступления на одном банковском счету. Для ведения предпринимательских дел достаточно скачать мобильное банковское приложение для бизнеса, принимать там оплату, платить вовремя налоги и спать спокойно.

В завершении напомним, что на основании статьи 45–1 Закона Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 121-VI ЗРК "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) всеобщее декларирование в стране вводится в 4 этапа.

1 этап – с 1 января 2021 года

Лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республики Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

2 этап – с 1 января 2023 года

Работники государственных учреждений (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги;

работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

3 этап – с 1 января 2024 года

Руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;

индивидуальные предприниматели и их супруги;

требование по представлению декларации в рамках 3 этапа также распространяется на временно приостановивших и бездействующих предпринимателей.

4 этап – с 1 января 2025 года

Оставшиеся категории граждан.

Важно также знать, что для декларирования необходимо заполнять Декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00). А вот в последующем население Казахстана будет сдавать ежегодно декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00).

По словам замдиректора Департамента цифровых активов КГД Асемгуль Мустафиной, пошаговая инструкция по заполнению декларации, как формы 250, так и формы 270, размещена на официальном сайте Комитета госдоходов Минфина РК, а также в соцсетях и на видеохостинге YouTube.

Сотрудники КГД рекомендуют до начала заполнения декларации заранее подготовить все правоустанавливающие документы. И если есть дебиторские или кредиторские задолженности, то их необходимо нотариально заверить до 31 декабря 2023 года.