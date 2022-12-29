Сенаторы поддержали выделение 1,4 млрд тенге на сохранение собак тазы и тобет

Депутаты Сената приняли поправки в законодательство Казахстана по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак тазы и тобет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Проект закона был подготовлен депутатами Парламента.



Как ранее отмечал депутат Мажилиса Амерхан Рахимжанов, сохранение казахских пород собак требует широких правовых и организационных подходов, позволяющих повысить эффективность государственного регулирования сферы защиты и развития национальных пород собак.

"На сегодняшний день существует тенденция не просто ухудшения генофонда, но и угроза их полного исчезновения во многих регионах страны. Основными причинами неблагополучной ситуации с казахскими породами собак признаны отсутствие научных исследований по оценке состояния генофонда казахских пород собак, составления их генетического профиля, а также отсутствие государственной поддержки". Депутат Мажилиса Амерхан Рахимжанов

Для решения проблемных вопросов законопроектом устанавливаются правовые, организационные и экономические основы осуществления деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак, закрепляется компетенция уполномоченного органа.

В систему обеспечения сохранения и воспроизводства казахских пород собак войдут уполномоченный орган, включая его ведомства с территориальными подразделениями, а также Национальный центр казахских пород собак.

"Для реализации норм законопроекта потребуется 1,4 млрд тенге. Данная сумма была поддержана 18 октября 2022 года на заседании Республиканской бюджетной комиссии". Амерхан Рахимжанов

Как добавила депутат Сената Ольга Булавкина, статьями законопроекта также предусмотрены разработка и утверждение стандартов, на основании которых казахские породы собак будут признаны мировым кинологическим сообществом и смогут официально участвовать в международных выставках.

"И что самое главное – это закрепление Казахстана в статусе страны происхождения и родины тазы и тобет", – подчеркнула сенатор.

22 октября сообщалось, что казахская порода тазы находится под угрозой исчезновения.