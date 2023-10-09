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В Казахстане определили организацию по сохранению и воспроизводству тазы и тобетов

В Казахстане определили организацию по сохранению и воспроизводству тазы и тобет Фото: Zakon.kz
Министр экологии и природных ресурсов подписал приказ от 22 сентября 2023 года "Об определении специализированной организации для осуществления деятельности по сохранению и воспроизводству казахских пород собак", сообщает Zakon.kz.

"Определить республиканское государственное казенное предприятие "Производственное объединение "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК специализированной организацией для осуществления деятельности по сохранению и воспроизводству казахских пород собак", - говорится в документе. 

Приказ вводится в действие со дня его подписания. 

В Казахстане с 1 июля 2023 года начал действовать закон о сохранении казахских пород собак. В законе заложена компетенция уполномоченного органа по утверждению нормативно-правовых актов, в том числе по определению Национального центра казахских пород собак. Национальный центр будет отбирать наиболее подходящих по стандарту собак казахских пород тазы и тобет, от которых в дальнейшем выведут чистопородные экземпляры. 

Ранее эксперты также высказались о сложности возрождения тазы и тобетов.

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