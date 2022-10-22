Казахская порода тазы находится под угрозой исчезновения

Тазы – одно из семи сокровищ казахского кочевника. Этой породе собак давали лучшее место в юрте и кормили с хозяйского стола, даже шили мягкие игрушки. Наши предки делали много, чтобы собака с тысячелетней историей сохранилась до наших дней.

Как сказано в сюжете Первого канала Евразия, тазы могли бы стать нашим брендом, но сейчас рискуют даже исчезнуть.

Собаки породы тазы сочетают в себе качества борзых, которые отлично берут след добычи, и гончих, которые набирают скорость до 60 км/ч. Но их природная уникальность не зафиксирована Международной кинологической федерацией.

Отмечено, что виноваты сами казахстанцы, которые не спешат официально регистрировать своих питомцев. По факту в нашей стране около 3 тыс. тазы, а по документам на порядок меньше.

Мы должны доказать, что это отдельная порода. Мы должны показать минимум четыре поколения, на этих собак расписанные. Наша задача, чтобы у нас было устойчивое поголовье, которое закрепляет в себе и рабочие, и экстерьерные качества. Инна Назаренко, главный кинолог республиканской ассоциации "Қансонар"

Процедура регистрации несложная. Надо обратиться в кинологическую службу, оплатить взнос, который не превышает сумму похода в магазин за продуктами, а после принять участие в смотре или выставке. Если оценка эксперта высокая, владельцу выдают документы. Но даже после этого есть те, кто не спешит их забирать.

К примеру, у Елены Хардиной из Усть-Каменогорска за шесть лет скопилась целая стопка подобных бумаг. Такое безразличие может привести к плачевным последствиям.

Если мы немножко затянем, ее может зарегистрировать Россия, как они зарегистрировали среднеазиатскую овчарку. Ее может зарегистрировать Турция. Могут собрать материал необходимый, и зарегистрируют. Поэтому у нас остается очень мало времени. Елена Хардина, президент "Национального клуба тазы СКК"

Желание сохранить национальное достояние движет жителем Коянды Сансызбаем Кожахметовым. Сегодня у него живут около 10 породистых собак. Все зарегистрированы и обучены. Три раза в неделю выезжают на тренировки – отрабатывать рабочие навыки. И все не зря. Они побеждают в различных соревнованиях.

Поначалу держать тазы было непросто, но потом мы привыкли. Сложности с ними бывают только тогда, когда они болеют. Вызываем ветврача, покупаем лекарства. А так с питанием проблем нет. Сансызбай Кожахметов, житель села Коянды

При этом щенков Сансызбай не продает. Отдает бесплатно, но лишь тем, кто действительно хочет заниматься разведением казахской борзой.

Кубок Казахстана выявил самых резвых представителей породы тазы. Они должны были поймать приманку на трассе длинной в 1 километр. Быстрее всех оказался пес по кличке Көк қасқа из Восточно-Казахстанской области.

Как такового секрета победы Көк қасқа нет. Он очень много работал, мы тренировались около месяца. А еще в нем течет сильная кровь. Наверное, поэтому мы победили. Да, мы подбирали ему специальный рацион. Кормили сырым мясом и яйцами. Перед соревнованием давали легкую еду. Мансур Канатбекулы, владелец собаки-чемпиона

О необходимости восстановления и сохранения степных пород собак сейчас заявлено на высшем уровне. Поручение дал Касым-Жомарт Токаев. К слову, у него самого есть представители тазы. И, если зарегистрированных казахских борзых в стране сейчас порядка четырех сотен, то с собаками породы тобет дела обстоят плачевнее.

Регистрация минимальная. Зарегистрировано с выдачей удостоверений около семи собак всего. Поэтому мы и решили провести эту экспедицию по удаленным регионам Казахстана с целью выявления, есть ли эта порода, актуальна ли она. Из 260 собак наиболее приближенными к типу тобет оказались меньше 60 голов... Инна Назаренко, главный кинолог республиканской ассоциации "Қансонар"

Да, экспедиция обошла стороной собак, которых их хозяева прячут. Потому что эти четырехлапые для них не часть национального достояния, а способ незаконного заработка. Мощных тобетов выставляют на бои. В том числе из-за этого чистокровных представителей осталось совсем мало.

Вообще тобет должен пасти овец, а сейчас их многие держат для боев. Это неправильно по идее. По исламу, по нашим казахским традициям это неправильно. Данияр Даукей, житель Алматы

Алматинец Данияр Даукей занимается разведением тобетов больше 20 лет. У него они заняты своим исконным делом – пасут овец. Хотя это у них и в крови, обучение тоже необходимо. Причем, с щенячьего возраста.

Если это чуть взрослая собака, тогда надо на несколько дней закрывать с овцематкой. Тогда она будет защищать своего ягненка и будет щенку не давать нападать. И потом когда "сакман" идет, надо их кормить плацентой овечек. Тогда они привыкают к этому, это очень питательно. И они тогда не будут отставать от овец. Данияр Даукей, житель Алматы

Отару, за которой присматривает тобет, волк не трогает, рассказывает Данияр. Если вдруг хищник сразу не поймет, кто охраняет стадо, то степной сторож ему это доходчиво объяснит. На своем собачьем языке.

У Сансызбая из Коянды, помимо тазы, тоже есть тобет. И он решительно не понимает и тех, кто выставляет собак на бои, и тех, кто не регистрирует их официально.

Я считаю, тобета нельзя держать все время на привязи. А вообще мне хотелось бы их разводить. Чтобы было больше наших казахских чистокровных тобетов. Сансызбай Кожахметов, житель села Коянды

Чтобы породы тазы и тобет признала Международная кинологическая федерация, надо не меньше тысячи официально зарегистрированных чистокровных представителей по каждой. Наверное, сейчас, когда над этой частью кочевой культуры нависла угроза забвения, важно вспомнить, что не только собака – друг человека, но и человек должен быть ей другом. Тогда Казахстан может стать Родиной тазы и тобетов не только на словах.