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Смертельное ДТП с участием школьного автобуса и грузовика произошло в Актюбинской области

Смертельное ДТП с участием школьного автобуса и грузовика произошло в Актюбинской области Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В Актюбинской области вечером 28 декабря 2022 года столкнулись школьный автобус ПАЗ с грузовиком DAF. В результате аварии скончался водитель автобуса, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе областного департамента полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Актобе – Астрахань.

"62-летний водитель школьного автобуса ПАЗ при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге, и допустил столкновение с грузовиком DAF", – говорится в сообщении.
Смертельное ДТП с участием школьного автобуса и грузовика произошло в Актюбинской области

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Водитель автобуса от полученных травм скончался на месте.

"Кроме водителя, в салоне автобуса никого не было".Пресс-служба ДП Актюбинской области
Смертельное ДТП с участием школьного автобуса и грузовика произошло в Актюбинской области

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

По факту аварии начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами").

28 декабря в Алматы автобус врезался в подземный переход метро. Авария произошла в 7:30 по пр. Абая между улицами Яссауи и Момышулы. В момент столкновения пассажиров в салоне автобуса не было.

Динара Халдарова
Актобе Актюбинская область Астрахань
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