В Алматы автобус врезался в подземный переход метро

На пересечении улиц Абая – Момышулы 28 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Автобус на скорости въехал в подземный переход метро, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилось видео с инцидентом.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в Департамент полиции Алматы.

"Дорожное происшествие имело место в 7:30 по проспекту Абая между улицами Яссауи и Момышулы. В момент столкновения пассажиров в салоне автобуса не было. Обстоятельства ДТП будут установлены сотрудниками полиции Ауэзовского района, которые приступили к расследованию факта", – рассказали в полиции.

8 ноября на пересечении ул. Толе би и Абылай хана произошло столкновение двух автобусов. Как отметили в полиции, в ДТП пострадали 21 человек, один погиб. Момент столкновения двух автобусов в Алматы попал на видео.



