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В Алматы автобус врезался в подземный переход метро

ДТП, метро Фото: Zakon.kz
На пересечении улиц Абая – Момышулы 28 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Автобус на скорости въехал в подземный переход метро, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилось видео с инцидентом. 

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в Департамент полиции Алматы. 

"Дорожное происшествие имело место в 7:30 по проспекту Абая между улицами Яссауи и Момышулы. В момент столкновения пассажиров в салоне автобуса не было. Обстоятельства ДТП будут установлены сотрудниками полиции Ауэзовского района, которые приступили к расследованию факта", – рассказали в полиции.

8 ноября на пересечении ул. Толе би и Абылай хана произошло столкновение двух автобусов. Как отметили в полиции, в ДТП пострадали 21 человек, один погиб. Момент столкновения двух автобусов в Алматы попал на видео. 

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Ирина Лукичева
ДП Алматы Алматы
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