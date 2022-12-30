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Юные художники подарили новогоднее настроение алматинцам

Jusan и художники Школы искусства и дизайна имени А. Кастеева Фото: автор иллюстрации – ученик школы искусств и дизайна им. А. Кастеева Анар Ганими
В Алматы на фасадах домов можно встретить уникальные проекции открыток с новогодним дизайном. Вся эта красота была создана руками учащихся Школы искусств и дизайна имени А. Кастеева – первого клуба ЮНЕСКО в Казахстане.

По итогам конкурса, организованного при поддержке Jusan, членами жюри было отобрано 5 работ из 56. Теперь яркие открытки юных художников представлены всеобщему обозрению и сказочные проекции украшают городские фасады. Миссия, которую несут эти открытки, – поднять новогоднее настроение алматинцам и гостям мегаполиса.

Как отметил заместитель директора школы Ыкылас Шайхиев, ребята подошли к этому конкурсу с особым интересом, а педагоги всячески помогали и направляли, помогая воплотить их творческий замысел. По словам руководителя проекта, иллюстрации были выполнены с помощью графических программ.

"По моему мнению, такие конкурсы благотворно влияют на творчество ребят и способствуют проявлению их мастерства", – отметил заместитель директора школы Ыкылас Шайхиев
Jusan и художники Школы искусства и дизайна имени А. Кастеева

Фото: Jusan Bank

Победители конкурса отметили, что данный проект стал для них прекрасной возможностью продемонстрировать свои способности и развить навыки в художественной иллюстрации.

Художница Жазира Сейдвалиева – одна из победителей конкурса в своей работе – за основу композиции рисунка использовала изображение кролика как символа будущего года.

"Участие в конкурсе мне дало понимание того, смогу ли я без помощи педагога создать свой рисунок. Для меня участие в конкурсе и то, что мою работу по достоинству оценило жюри, – это дорогого стоит", – рассказывает Жазира Сейдвалиева.

По словам директора Департамента маркетинга Jusan Даны Дюсековой, банк не первый раз поддерживает подобные творческие проекты. В этот раз решили провести коллаборацию с талантливыми юными художниками.

"На самый волшебный праздник решили совместно с талантливыми детьми из Школы искусств и дизайна им. А. Кастеева создать что-то сказочное и подарить новогоднее настроение жителям и гостям города Алматы. Выбрать победителей было сложно, так как все работы юных творцов невероятно крутые и очень креативные, поэтому мы наградили всех участников. Но самое главное для нас – это горящие глаза детей и их вера в себя", – говорит Дана Дюсекова.

Участие в проекте стало для школьников прекрасной возможностью показать свое мастерство и развить свои навыки в сфере изобразительного искусства.

новогодняя открытка от Jusan

Фото: Jusan Bank

"Честно говоря, я и не мечтала, что мой рисунок оценят члены жюри. Я хотела изобразить новогоднее настроение и передать атмосферу праздника. И у меня это получилось. По условиям конкурса макет будущей открытки должен был быть выполнен с помощью компьютерной графики. А это именно то, с чем я очень люблю работать. В будущем я планирую больше развиваться в данном направлении", – поделилась впечатлениями победительница конкурса Алина Омарова.

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Анастасия Беньяминова
Интересное Алматы
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