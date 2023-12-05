Создаем праздничное настроение: лучшие идеи новогоднего декора для дома

Украшать дом к новогоднему празднику – старая добрая традиция. Правильно подобранные украшения создают волшебную атмосферу, дарят праздничное настроение и позитивно настраивают на благоприятные перемены. Zakon.kz подготовил для вас оригинальные идеи новогоднего декора в 2024 году.

Символ предстоящего 2024 года – Зеленый Деревянный Дракон, который олицетворяет процветание и удачу.

Как украсить дом к Новому году. Дракон любит блистать и привлекать к себе внимание, поэтому начнем с новогоднего цвета. Украшать дом рекомендуется в золотистых, серебристых, терракотовых, серо-белых оттенках, также можно добавить атрибуты в красном и зеленом цвете. При оформлении дома часть украшений можно приобрести, а другую сделать своими руками с семьей и детьми.

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Венки. Украшать дом к новогодним праздникам можно, поделив квартиру на зоны. Продумать, какие декорации подойдут именно определенной комнате, и как это будет выглядеть. Начать можно с двери, традиционно на нее вешают новогодний венок. Кстати, его можно как купить, так и сделать своими руками. Для этого потребуются искусственные еловые ветки и ягоды, шишки, клей и проволока. Кроме того, можно постелить коврик "С Новым годом", который уже при входе создаст праздничное настроение.

Фото: pexels

Наклейки и гирлянды. Одна из популярных идей новогоднего декора – это наклейки и гирлянды на окна или стены. Это могут быть белые или яркие наклейки в форме снежинок, Деда Мороза, Снегурочки, звезд, елок и другое. Также сейчас есть различный выбор гирлянд на вкус и цвет, висячие, с батарейками и без. К примеру, висячие массивные гирлянды в форме звездочек будут эффектно смотреться на окне в квартире, так вы создадите волшебную атмосферу и подарите новогодний настрой прохожим и соседям.

Фото: pexels

Главный символ Нового года. Зачастую елку ставят в гостиной, ее размер подбирают в зависимости от площади жилого пространства. Иногда небольшая елка эстетично дополняет общее новогоднее оформление. Сейчас можно взять уже готовые снежные или подзолоченые елки с украшениями или с ансамблем в едином цвете. Если у вас есть маленькие дети, рекомендуем выбрать елку без украшений, чтобы сделать это вместе, детям особенно запоминаются такие моменты.

Список идей новогоднего декора своими руками

Оформить свечу корицей и завязать лентой.

Вырезать бумажные снежинки разных форм.

Слепить снеговика во дворе.

Сделать подарочные коробки под елку с лентой.

Заполнить стеклянные вазы сухоцветами, шишками или игрушками.

Сделать поделки из цветной бумаги.

Распечатать новогодние открытки и развесить их по дому.

Если у вас дома много комнатных растений, можно украсить и их. Это можно сделать новогодними игрушками, лентами от подарков, новогодними шапками. При этом можно фантазировать, например, нарядить растение, как гнома.

Фото: pexels

Настроение есть мандарины. У многих людей Новый год ассоциируется с мандаринами, поэтому не забываем про них. Запах и сами мандарины также могут быть частями декора. Можно поставить мандарины в вазу на стол, повесить на елку или расставить по комнате. Кроме того, в число запахов, с которыми ассоциируется Новый год, входят запах хвои и корицы. Их также можно расставить эстетично по комнате или сделать из них новогодние поделки своими руками.

Фото: pexels

Дождик и мишура детства вечна. Еще одна идея, как украсить квартиру к Новому году 2024, – обычная мишура и дождик. К примеру, мишурой можно обмотать перила лестницы, повесить на елку или поставить на подоконник. А блестящий дождик можно повесить на двери или стены, это позволит мигом преобразить комнату и создать атмосферу сказки и волшебства. При этом использовать дождик нужно гармонично, чтобы он дополнял общую задумку.

Сервировка стола. Чтобы порадовать Деревянного Дракона, украсьте застолье в любимых им оттенками. К примеру, постелите красную скатерть и обвяжите бокалы зелеными ленточками, эти два цвета хорошо сочетаются друг с другом. Свечи можно подобрать золотистого или серебристого цветов, эти цвета можно комбинировать по своему усмотрению. Оттенки можете подобрать с учетом вашего декора дома. О том, что любит Зеленый Деревянный Дракон, можно почитать здесь.

Чтобы создать праздничное настроение, необязательно оформлять каждую часть дома. Единственное, можно украсить дом к Новому году заранее, так вы каждый день будете в предвкушении праздника. Ведь Новый год – это не только один день – 31, а весь декабрь и январь. Главное, чтобы новогодний декор радовал вас, ваших родных и близких, дарил ощущение праздника и светлого впереди.