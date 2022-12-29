Токаев заявил о перестановках в правительстве в 2023 году

Фото: Telegram/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен провести кадровые перестановки в правительстве в начале 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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