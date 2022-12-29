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Токаев заявил о перестановках в правительстве в 2023 году

Токаев заявил о перестановках в правительстве в 2023 году Фото: Telegram/bort_01
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен провести кадровые перестановки в правительстве в начале 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что озвучил проблемы на недавнем заседании правительства, сообщает пресс-служба Акорды.

"По целому кругу ключевых для страны проблемных вопросов правительство не проявляет должной активности, медленно принимаются решения. Полагаю, что в ближайшее время эффективность работы правительства должна повыситься, поскольку им принимаются меры и действия по разрешению ситуации. Я намерен в начале нового года по предложению премьер-министра осуществить ряд кадровых изменений в правительстве. В целом все задачи, стоящие перед правительством, – масштабные и актуальные".Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Сената, где представил кандидатуру Артура Ластаева на должность Уполномоченного по правам человека. Он также представил депутатам нового председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову.

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