Гульсара Арыстанкулова назначена постоянным представителем РК при Организации ООН
Фото: gov.kz
29 декабря 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Гульсару Арыстанкулову послом РК в Монако, постоянным представителем РК при Организации ООН, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.
"Указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан во Французской Республике Арыстанкулова Гульсара Мереевна назначена чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Княжестве Монако, постоянным представителем Республики Казахстан при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры по совместительству", – говорится в документе.
Послом Казахстана во Франции она была назначена 23 июля 2022 года.
Гульсара Арыстанкулова родилась 15 октября 1971 года в Жамбылской области.
Трудовой стаж:
- атташе посольства Казахстана в Бельгии (1998);
- второй, первый секретарь Комитета по делам СНГ, начальник управления Комитета международной информации в Центральном аппарате МИД РК;
- второй, первый секретарь в посольстве Казахстана во Франции (2003-2007);
- консультант, заместитель заведующего отделом внешней политики и международных связей Администрации президента РК (2008-23.07.2022);
- чрезвычайный и полномочный посол РК во Французской Республике (с 23.07.2022).
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ