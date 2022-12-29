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Законодательство РК

Гульсара Арыстанкулова назначена постоянным представителем РК при Организации ООН

Гульсара Арыстанкулова назначена постоянным представителем РК при Организации ООН Фото: gov.kz
29 декабря 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Гульсару Арыстанкулову послом РК в Монако, постоянным представителем РК при Организации ООН, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

"Указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан во Французской Республике Арыстанкулова Гульсара Мереевна назначена чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Княжестве Монако, постоянным представителем Республики Казахстан при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры по совместительству", – говорится в документе.

Послом Казахстана во Франции она была назначена 23 июля 2022 года.

Гульсара Арыстанкулова родилась 15 октября 1971 года в Жамбылской области.

Трудовой стаж:

  • атташе посольства Казахстана в Бельгии (1998);
  • второй, первый секретарь Комитета по делам СНГ, начальник управления Комитета международной информации в Центральном аппарате МИД РК;
  • второй, первый секретарь в посольстве Казахстана во Франции (2003-2007);
  • консультант, заместитель заведующего отделом внешней политики и международных связей Администрации президента РК (2008-23.07.2022);
  • чрезвычайный и полномочный посол РК во Французской Республике (с 23.07.2022).

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ООН Токаев Касым-Жомарт Монако Франция
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