Гульсара Арыстанкулова назначена постоянным представителем РК при Организации ООН

Фото: gov.kz

29 декабря 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Гульсару Арыстанкулову послом РК в Монако, постоянным представителем РК при Организации ООН, сообщает Zakon.kz.

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