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Законодательство РК

Президент принял Эльвиру Азимову

Президент принял Эльвиру Азимову Фото: akorda.kz
29 декабря 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Эльвирой Азимовой, которая вступает в должность председателя Конституционного суда РК с 1 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил важность создания нового органа, который будет обеспечивать строгое и неуклонное соблюдение норм Конституции. Он выразил уверенность, что Конституционный суд будет способствовать установлению в стране основных принципов демократии и внесет большой вклад в дело защиты прав и свобод граждан.

Новый орган, помимо круга вопросов, которые входили в компетенцию Конституционного совета, будет рассматривать и обращения граждан, считающих, что определенные нормативно-правовые акты нарушают их конституционные права.

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Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда

Ранее сообщалось, что 29 декабря 2022 года Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Сената Парламента Казахстана, где на должность председателя Конституционного суда предложил кандидатуру Эльвиры Азимовой. По результатам открытого голосования сенаторы единогласно поддержали ее кандидатуру.

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Также Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Артура Ластаева на должность уполномоченного по правам человека, которую ранее занимала Эльвира Азимова. Депутаты Сената поддержали кандидатуру Артура Ластаева.

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