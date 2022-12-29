Президент принял Эльвиру Азимову
Глава государства отметил важность создания нового органа, который будет обеспечивать строгое и неуклонное соблюдение норм Конституции. Он выразил уверенность, что Конституционный суд будет способствовать установлению в стране основных принципов демократии и внесет большой вклад в дело защиты прав и свобод граждан.
Новый орган, помимо круга вопросов, которые входили в компетенцию Конституционного совета, будет рассматривать и обращения граждан, считающих, что определенные нормативно-правовые акты нарушают их конституционные права.
Ранее сообщалось, что 29 декабря 2022 года Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Сената Парламента Казахстана, где на должность председателя Конституционного суда предложил кандидатуру Эльвиры Азимовой. По результатам открытого голосования сенаторы единогласно поддержали ее кандидатуру.
Также Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Артура Ластаева на должность уполномоченного по правам человека, которую ранее занимала Эльвира Азимова. Депутаты Сената поддержали кандидатуру Артура Ластаева.
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