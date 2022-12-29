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Антикор: По делу Кайрата Сатыбалдыулы расследуются еще эпизоды

В Антикоре рассказали о других расследованиях по делу Кайрата Сатыбалдыулы Фото: gov.kz
Заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов рассказал, что по делу Кайрата Сатыбалдыулы расследуются еще эпизоды, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах Сената он отметил, что по главному уголовному делу следствие окончено, вынесено решение. Но работа будет и дальше проводиться.

Журналисты поинтересовались у Улана Саркулова, расследуются ли другие эпизоды в отношении Кайрата Сатыбалдыулы.

"Да, сейчас расследуются", – ответил Улан Саркулов.

26 сентября Кайрата Сатыбалдыулы приговорили к шести годам лишения свободы сконфискацией имущества и лишением права занимать должности на госслужбе, в суде, Нацбанке и нацкомпаниях сроком на 10 лет.

Позже сообщили, что отбывать наказание Кайрат Сатыбалдыулы будет в учреждении средней безопасности.

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