Антикор: По делу Кайрата Сатыбалдыулы расследуются еще эпизоды

Заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов рассказал, что по делу Кайрата Сатыбалдыулы расследуются еще эпизоды, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах Сената он отметил, что по главному уголовному делу следствие окончено, вынесено решение. Но работа будет и дальше проводиться.

Журналисты поинтересовались у Улана Саркулова, расследуются ли другие эпизоды в отношении Кайрата Сатыбалдыулы.

"Да, сейчас расследуются", – ответил Улан Саркулов.

26 сентября Кайрата Сатыбалдыулы приговорили к шести годам лишения свободы сконфискацией имущества и лишением права занимать должности на госслужбе, в суде, Нацбанке и нацкомпаниях сроком на 10 лет.

Позже сообщили, что отбывать наказание Кайрат Сатыбалдыулы будет в учреждении средней безопасности.

