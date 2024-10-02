Дело экс-министра юстиции засекречено – Антикор

Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов в кулуарах Мажилиса 2 октября 2024 года высказался по делу экс-министра юстиции Марата Бекетаева, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у первого замглавы Антикора о расследовании в отношении гендиректора консалтинговой компании "Болашак" и связано ли его дело с уголовным делом в отношении экс-министра юстиции Марата Бекетаева.

"Дела имеют гриф "Секретно", потому что арбитражные вещи, когда миллионы долларов уходили и не находили своего решения, не в пользу республики, соответствующие расследования сейчас проводятся. Дела засекреченные. Я сейчас не могу сказать одно и то же или два разных. Дела есть, мы обязательно дадим этим делам правовую оценку", – заявил в ответ Улан Саркулов.

23 октября 2023 года в пресс-службе Антикора подтвердили задержание Марата Бекетаева. Позднее в Генпрокуратуре сообщили, что экс-министра юстиции задержали при попытке покинуть страну.