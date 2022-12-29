В Таразе около мусорки нашли тело недоношенного младенца

Фото: Zakon.kz

В Таразе возле мусорного бака по улице Байзак батыра прохожие нашли тело недоношенного плода в пластмассовом ведре, сообщает Zakon.kz.

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