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В Таразе около мусорки нашли тело недоношенного младенца

сообщение, Тараз Фото: Zakon.kz
В Таразе возле мусорного бака по улице Байзак батыра прохожие нашли тело недоношенного плода в пластмассовом ведре, сообщает Zakon.kz.

Сообщение в полицию поступило 29 декабря в 11:30. На место выехала следственно-оперативная группа.

Тело ребенка доставили в Жамбылский областной морг. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Проводятся оперативные мероприятия по установлению матери ребенка, рассказали в полиции.

19 декабря тело младенца в коробке обнаружили в Актобе.

23 октября тело младенца обнаружили на мусорном полигоне в Актюбинской области. 

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