5 способов помочь себе после переедания в Новый год
Диетолог Сигне Сванфельдт поделилась советами, как быстро избавиться от неприятных симптомов, пишет The Sun.
Питьевая вода
Питьевая вода поможет желудку переварить пищу и успокоит его. Диетолог призвала выбирать негазированную воду: пузырьки воздуха еще больше расстроят желудок и усугубят вздутие.
Прогулка
Выходные будто созданы, чтобы провести их в пищевой коме на диване. Но исследования показали, что в состоянии покоя в кишечнике сохраняется значительно большая доля газов. По словам эксперта, приятная прогулка после ужина поможет вывести остатки жаркого из организма, а также уменьшит риск изжоги и других симптомов рефлюкса.
Мятный чай
Медик призвала тех, кто испытывает боль, выпить чашку мятного чая. Расслабляющий теплый напиток создаст приятные ощущения в области желудка. Тем более, согласно некоторым исследованиям, масло перечной мяты уменьшает спазмы желудка и синдром раздраженного кишечника (СРК).
Массаж
Массаж тоже может помочь. Диетолог посоветовала помассировать живот слева направо, чтобы помочь пищеварению.
"Поглаживайте ладонями вверх от основания живота к грудной клетке. Затем положите обе ладони на спину и двигайте руками вперед, по бедрам и вниз по бокам таза, к паху. Поместите кулак в паховую область и проведите рукой вверх к грудной клетке и по бокам круговыми движениями. Разминайте живот сверху вниз десять раз", — сказала Сигне.
Эксперт заявила, что это поможет расслабить мышцы и наладить движение вдоль кишечника.
Бутылка с горячей водой
Облегчить болевые ощущения поможет бутылка с горячей водой или грелка для микроволновой печи. Тепло расслабит мышцы в кишечнике, и газ не будет задерживаться.
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