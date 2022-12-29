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Защитники Биртанова заявили отвод судебной коллегии в апелляционном суде

Казахстан Биртанов суд апелляция адвокат Бейсекеев отвод Фото: Zakon.kz
Суд города Астаны отклонил ходатайства адвокатов экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова о возобновлении судебного следствия по делу, после чего сторона защиты заявила об отводе судебной коллегии, передает корреспондент Zakon.kz.

Председательствующий на процессе судья городского суда Астаны Айбек Амиргалиев озвучил постановление, в котором отметил, что все обстоятельства уголовного дела против экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева были должным образом исследованы судом первой инстанции.

"Судебная коллегия постановила: ходатайство стороны защиты, связанное с возобновлением судебного следствия по уголовному делу в отношении Биртанова Елжана Амантаевича и Абишева Олжаса Амангельдиевича отклонить. Ходатайство стороны защиты в части приобщения к материалам дела адвокатского запроса в УКПСиСУ (управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам) по городу Астане и ответа на него от 13 декабря 2022 года – удовлетворить". Судья Айбек Амиргалиев

В возражении Нурлан Бейсекеев отметил, что этим постановлением суд соглашается с действиями суда первой инстанции, которым, по словам адвоката, допущены нарушения ряда статей Уголовно-процессуального кодекса, а решение вынесено незаконно.

"Я воспользуюсь правом заявить отвод всему составу суда по рассмотрению этого дела, потому что я считаю, что этим постановлением вы предрешили судьбу жалобы, которую вам предстоит еще разрешить". Адвокат Нурлан Бейсекеев

Елжан Биртанов поддержал доводы адвоката. В суде объявлен перерыв, на следующем заседании 4 января будет рассмотрено заявление об отводе судебной коллегии в полном составе.

28 октября 2022 года суд №2 Сарыаркинского района Астаны признал Елжана Биртанова и Олжаса Абишева виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 361 ч. 4 п. 3 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями". Биртанову назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет, Абишеву – в виде ограничения свободы сроком на четыре года. Обоим осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе.

Кроме того, с Абишева и Биртанова потребовали взыскать 1,3 млрд тенге в пользу Министерства здравоохранения.

Защитники Елжана Биртанова и Олжаса Абишева обжаловали приговор. 27 декабря в апелляционном суде адвокаты ходатайствовали о возобновлении судебного следствия по делу для установления истины и устранения нарушений уголовно-процессуального законодательства, допущенных судом первой инстанции.

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