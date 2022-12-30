Названо место прощания с Пеле

Церемония прощания с трехкратным чемпионом мира Пеле пройдет на стадионе футбольного клуба "Сантос", за который выступал бразилец, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС со ссылкой на портал "Же-1", с 23 декабря на стадион начали завозить оборудование для организации гражданской панихиды после того, как накануне врачи сообщили об ухудшении здоровья легендарного футболиста. Администрация клуба и городские власти, начав работу над планом организации похорон Пеле еще несколько месяцев назад, разработали протоколы, схожие с теми, что использовались во время похорон королевы Великобритании Елизаветы II.

Как ожидается, церемония продлится полтора дня. Гроб с телом Пеле планируют установить в центре поля, где он дебютировал в составе "Сантоса" в ноябре 1956 года. Пришедшим проститься с ним останавливаться у гроба будет запрещено.

После панихиды гроб с телом Пеле провезут по улицам Сантоса в сопровождении кортежа полиции, в том числе мимо дома, принадлежавшего его матери. Экс-футболиста похоронят на территории некрополя "Экуменика", занесенного в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире. Эта часть церемонии будет закрыта для гостей и официальных лиц. На этом же кладбище покоятся друзья и родные экс-форварда.

Как отмечает портал, все приготовления на стадионе клуба "Сантос" уже завершены. Дата начала гражданской панихиды неизвестна.

Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, скончался на 83 году жизни 29 декабря. По данным клиники "Альберт Эйнштейн", где он находился, это произошло вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.

