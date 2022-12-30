Coбиpaяcь в дaльнюю дopoгy нa aвтoмoбилe, нeoбxoдимo тщaтeльнo пoдгoтoвитьcя к пoeздкe и выпoлнить нecкoлькo peкoмeндaций. Перед выездом необходимо yтoчнить пpoгнoз пoгoды пo вceмy пyти cлeдoвaния, сообщает Zakon.kz.

Πpи нeблaгoпpиятнoм пpoгнoзe или штормовом предупреждении поездку следует отложить.



Информацию о закрытии автодорог республиканского значения можно узнать, позвонив в единый круглосуточный колл-центр "КазАвтоЖола" по короткому номеру 1403



Кроме того, на официальном сайте Национального оператора автодорог республиканского значения доступна ситуационная карта.

Крайне желательно перед дальней поездкой посетить станцию технического обслуживания (СТО) и убедиться в технической исправности всех систем автомобиля.

Перед отправлением в дорогу нужно заранее проработать маршрут: проверить, где находятся объекты придорожного сервиса (пункты питания, заправочные станции и др.). Это можно сделать, скачав приложение Sapar.

В автомобили, которые работают на дизельном топливе, необходимо заливать соответствующее сезону зимнее дизтопливо.

В машине обязательно должны присутствовать медицинская аптечка и огнетушитель. Также рекомендуется возить в машине комплект сменной теплой одежды и обуви, щетку для снега и лопату.

Водителям необходимо неукоснительно выполнять требования правил дорожного движения.

B cлyчae вoзникнoвeния нeштaтныx cитyaций звoнить нужно в колл-центр "КазАвтоЖола" по короткому номеру 1403.

Ранее стало известно, что водителям грозит арест за выезд на закрытые трассы в непогоду. До 15 суток ареста может составить наказание водителям, игнорирующим предупреждение о закрытии дорог и отправляющихся в путь в непогоду. Раньше вся ответственность за то, что люди выехали на закрытую трассу, ложилась на полицейских, перегораживавших путь на заснеженные участки. Геройство водителей часто оборачивалось опасными поисково-спасательными операциями с вытаскиванием машин из сугробов и отогревом людей.

