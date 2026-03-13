#Референдум-2026
Советы

37°С и выше: почему мужчины страдают сильнее при простуде

мужчина, болезнь, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 14:16 Фото: pexels
Согласно анекдотам, мужчины особенно тяжело переносят температуру 37°С, тогда как женщины спокойно продолжают домашние дела даже при 38°С, сообщает Zakon.kz.

По словам лор-хирурга высшей категории Юлии Майорова, в реальной жизни такая ситуация наблюдается довольно часто.

"Мужчины действительно болеют тяжелее, и этому есть несколько причин. У женщин эстроген стимулирует выработку антител, усиливая иммунный ответ. У мужчин же преобладает тестостерон, который подавляет защиту организма. Чем выше уровень мужского гормона, тем слабее иммунная реакция на вирусы".Юлия Майорова

Кроме того, продолжает специалист в разговоре с изданием "АИФ.Красноярск", средняя температура тела у мужчин ниже, поэтому даже небольшое повышение, например до 37,5°С, ощущается ими особенно тяжело.

Организм сильного пола привлекает к борьбе с вирусом больше иммунных клеток, что усиливает симптомы: ломоту в мышцах, слабость и головную боль. Мужчины реже обращаются к врачу и продолжают работать или тренироваться, что удлиняет течение болезни и повышает риск осложнений.

Врач рекомендует отказаться от вредных привычек, таких как курение и алкоголь, которые ослабляют иммунитет.

Конечно же, при первых признаках недомогания необходимо обратиться к врачу и дать организму отдых, чтобы он мог эффективно бороться с инфекцией.

Опасные симптомы простуды

Далее перечислены тревожные признаки, которые нельзя игнорировать:

  • боль в ухе,
  • дискомфорт в горле, не снимаемый пастилками или антисептическими спреями несколько дней,
  • повторное повышение температуры после недавнего выздоровления.
"Эти "звоночки" опасны как для мужчин, так и для женщин и требуют своевременного обращения к врачу".Юлия Майорова

Ранее российский врач по медицинской профилактике Юлия Смирнова рассказала, как безопасно похудеть к лету.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
