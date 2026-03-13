37°С и выше: почему мужчины страдают сильнее при простуде
По словам лор-хирурга высшей категории Юлии Майорова, в реальной жизни такая ситуация наблюдается довольно часто.
"Мужчины действительно болеют тяжелее, и этому есть несколько причин. У женщин эстроген стимулирует выработку антител, усиливая иммунный ответ. У мужчин же преобладает тестостерон, который подавляет защиту организма. Чем выше уровень мужского гормона, тем слабее иммунная реакция на вирусы".Юлия Майорова
Кроме того, продолжает специалист в разговоре с изданием "АИФ.Красноярск", средняя температура тела у мужчин ниже, поэтому даже небольшое повышение, например до 37,5°С, ощущается ими особенно тяжело.
Организм сильного пола привлекает к борьбе с вирусом больше иммунных клеток, что усиливает симптомы: ломоту в мышцах, слабость и головную боль. Мужчины реже обращаются к врачу и продолжают работать или тренироваться, что удлиняет течение болезни и повышает риск осложнений.
Врач рекомендует отказаться от вредных привычек, таких как курение и алкоголь, которые ослабляют иммунитет.
Конечно же, при первых признаках недомогания необходимо обратиться к врачу и дать организму отдых, чтобы он мог эффективно бороться с инфекцией.
Опасные симптомы простуды
Далее перечислены тревожные признаки, которые нельзя игнорировать:
- боль в ухе,
- дискомфорт в горле, не снимаемый пастилками или антисептическими спреями несколько дней,
- повторное повышение температуры после недавнего выздоровления.
"Эти "звоночки" опасны как для мужчин, так и для женщин и требуют своевременного обращения к врачу".Юлия Майорова
